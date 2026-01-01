Hindustan Hindi News
'मेरा पतन इसलिए हुआ क्योंकि मैंने करण जौहर…', बॉम्बे वेलवेट की असफलता पर क्या बोले अनुराग कश्यप?

साल 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट रिलीज हुई थी। इस फिल्म में करण जौहर एक्टिंग करते नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। अब अनुराग कश्यप ने एक बार इस फिल्म के असफलता पर बात की है। 

Jan 01, 2026 10:27 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
साल 2015 में फिल्म बॉम्बे वेलवेट रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म में करण जौहर ने एक्टिंग की थी। फिल्म को अनुराग कश्यप मे डायरेक्ट किया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब बहुत से लोगों के मन में सवाल आया था कि करण जौहर अनुराग कश्यप के साथ फिल्म क्यों कर रहे हैं। अब अनुराग कश्यप ने फिल्म को लेकर बात की है। उन्होंने करण जौहर के बारे में भी बात की।

इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत में अनुराग ने बताया कि जब उन्होंने करण जौहर के साथ फिल्म की तो उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा।

करण को फिल्म में लेने पर अनुराग ने झेला था विरोध

अनुराग ने कहा, "लोग मुझे और करण को एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते थे, दो बिल्कुल अलग छोर। उनका वो फिल्म करना बहुत से लोगों के लिए निराशाजनक था। बहुत से लोग मेरा काम देखते थे उन्हें लगा कि मैं बिक गया हूं, कि मैं एक स्टार के साथ फिल्म बना रहा हूं जिसमें करण जौहर भी दखल दे रहे हैं। जो भी था, उस वक्त से ये एक कहानी बन गई, और वो अभी भी है। अब भी लोग कहते हैं कि मेरा पतन इसलिए हुआ क्योंकि मैंने करण जौहर के साथ हाथ मिला लिया था। और मैं ऐसा था कि हाथ मिलाने का क्या मतलब है? हमने बस साथ में फिल्म की थी।"

करण जौहर की अनुराग ने की तारीफ

अनुराग ने कहा कि फिल्म में करण जौहर को कास्ट करने की च्वाइस बिल्कुल नेचुरल थी। वो उस रोल के लिए बहुत नेचुरल थे। अनुराग ने कहा, "वो ये नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस रोल में शानदार थे, उन्होंने जो भी किया। लेकिन, दुर्भाग्यवश फिल्म नहीं चली।"

बॉम्बे वेलवेट के बारे में बात करना रणबीर को नहीं पसंद

अनुराग ने कहा कि इस फिल्म का असर फिल्म के को-स्टार्स संग उनके रिश्ते पर भी पड़ा। फिल्ममेकर ने कहा, "मुझे लगता है रणबीर कपूर बहुत दुखी थे और कहते थे कि आप हमेशा बॉम्बे वेलवेट की बात क्यों करते हैं? फिल्म नहीं चली, तो नहीं चली आपको हर समय उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है।"

