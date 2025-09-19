Anurag Kashyap is afraid of shah rukh khan stardom says will not work with him says mere andar himmat nhi hai 'मैं उससे डरता हूं...', क्यों शाहरुख खान के साथ फिल्म नहीं करेंगे अनुराग कश्यप?, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAnurag Kashyap is afraid of shah rukh khan stardom says will not work with him says mere andar himmat nhi hai

'मैं उससे डरता हूं...', क्यों शाहरुख खान के साथ फिल्म नहीं करेंगे अनुराग कश्यप?

अनुराग कश्यप ने बताया कि क्यों वो शाहरुख खान के साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें शाहरुख खान के स्टारडम से डर लगता है। अनुराग का मानना है कि उनके अंदर ताकत नहीं है इतने बड़े स्टार के फैंस को संतुष्ट करने की। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 01:46 PM
share Share
Follow Us on
'मैं उससे डरता हूं...', क्यों शाहरुख खान के साथ फिल्म नहीं करेंगे अनुराग कश्यप?

अनुराग कश्यप इंडस्ट्री के एक शानदार फिल्ममेकर हैं। उन्होंने कई एक्टर्स के साथ काम किया है। अनुराग कश्यप ने शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। हालांकि, अनुराग कश्यप ने उनके साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया है। उन्होंने शाहरुख खान के साथ ऐड फिल्म्स में काम किया है। अनुराग कश्यप से पूछा गया कि वो शाहरुख खान के साथ फिल्म क्यों नहीं बनाते। इसपर अनुराग ने कहा कि उन्हें शाहरुख खान की स्टारडम से डर लगता है। उन्होंने कहा कि उनके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार के फैंस को संतुष्ट करने की।

शाहरुख खान ने किए हैं प्रयोग, लेकिन…

द लल्लनटॉप से खास बातचीत में अनुराग कश्यप ने शाहरुख खान की स्टारडम को लेकर बात की। साथ ही, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान जब कुछ नया करते हैं तो फैंस उसे अपनाते नहीं है। अनुराग कश्यप से पूछा गया कि उन्होंने शाहरुख खान के साथ बहुत ऐड फिल्में की हैं, लेकिन क्यों वो शाहरुख के साथ फिल्में नहीं बनाते। इसपर अनुराग ने कहा, "शाहरुख खान ने बहुत प्रयोग किए हैं। उन्होंने इम्तियाज के साथ किया, आनंद एल राय के साथ किया, फैन…फैन में इतना बड़ा प्रयोग किया, जीरो में प्रयोग किया। लेकिन ऑडियंस ने वो नहीं अपनाया, तो फिर उन्हें फैंस को केटर करने के लिए वापस आना पड़ता है।"

अनुराग बोले- मेरे पास ताकत नहीं है

अनुराग ने कहा, “फैंस रिजेक्ट कर देते हैं तो आदमी एक प्वाइंट पर खुद से जूझने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मुझे भी ताकत मिले कि मैं करता रह सकूं और मेरे दर्शक भी खुश रहे। वो बहुत खतरनाक स्टेज होती है।”

शाहरुख के स्टारडम से लगता है डर

शाहरुख के साथ फिल्म करने को लेकर अनुराग ने कहा कि वो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके अंदर ताकत नहीं है कि वो इतने बड़े स्टार के फैंस को संतुष्ट कर पाएं। अनुराग ने कहा, "वो स्टार बन गए हैं। वो इतने बड़े स्टार बन गए हैं। शाहरुख खान का जो स्टारडम है वो कहानी है। उनका स्टारडम बहुत अलग है। वो स्टारडम इतना बड़ा है ना कि उससे मैं डरता हूं। वो कहेंगे तो मैं कुछ भी कर दूंगा सिवाय उन्हें डायरेक्ट करने के। ऐड कर दूंगा, फिल्म नहीं करूंगा।"

Anurag Kashyap Shah Rukh Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।