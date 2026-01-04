धुरंधर देखकर अनुराग कश्यर ने दिया अपना रिव्यू, बोले- 2 बातें पसंद नहीं आई और...

संक्षेप: अनुराग कश्यप उन सेलेब में से हैं जो हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। अब अनुराग ने फिल्म धुरंधर को लेकर अपना रिव्यू दिया है। वह बोले कि एक जासूस तब तक जासूस नहीं हो सकता है, जब तक उसके मन में दुश्मन देश के लिए नफरत और गुस्सा न हो।

रणवीर सिंह की धुरंधर पिछले महीनेभर से बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचा रही है। एक महीने में फिल्म ने 750 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। आदित्य धर की इस फिल्म को न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लोग तरह-तरह के मीम्स बनाकर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। इस बीच, अनुराग कश्यप ने भी बताया है कि उन्हें फिल्म कैसी लगी है।

रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस को लेकर कहा अनुराग कश्यप ने फिल्म में रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस की तारीफ की है। उन्होंने ने लेटरबॉक्स्ड पर धुरंधर का रिव्यू शेयर किया। उन्होंने लिखा, 'एक जासूस तब तक जासूस नहीं हो सकता है, जब तक उसके मन में दुश्मन देश के लिए नफरत और गुस्सा न हो। एक जवान भी तब तक जवान नहीं हो सकता, जब तक उसके मन में दुश्मन देश के लिए गुस्सा न हो। इन दो बातों पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दो सीक्वेंस से दिक्कत है। माधवन का यह बोलना- 'एक दिन ऐसा आएगा जब जो देश के बारे में कोई सोचेगा’ और दूसरा आखिर में जब रणवीर कहते हैं ‘यह नया इंडिया है’। इन दोनों को हटा दिया जाए तो यह अच्छी फिल्म है। एक शानदार फिल्म है जो पूरी तरह से पाकिस्तान में सेट है।'

आदित्य के डायरेक्शन पर बोले उन्होंने आगे कहा कि वह आदित्य धर को साल 2009 में आई उनकी शॉर्ट फिल्म बूंद से जानते हैं और वह अपॉर्च्यूनिस्ट नहीं हैं। यह उनकी पॉलिटिक्स है, सच्ची पॉलिटिक्स है। सहमत हों या फिर असहमत। वह आदमी ईमानदार है। उनकी सभी फिल्में कश्मीर के बारे में हैं। वह एक कश्मीरी पंडित हैं, जिन्होंने दुख झेला है। या तो आप उनसे बहस करें या रहने दें। फिल्म मेकिंग बहुत बढ़िया है।