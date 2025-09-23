Anurag Kashyap Called Manoj Bajpayee Second Anil Kapoor after Jaideep Ahlawat and Vijay Varma Video Goes Viral अनुराग कश्यप ने इस एक्टर को कहा 'दूसरा अनिल कपूर', बताया क्यों पांव छूते हैं जयदीप और विजय वर्मा, Bollywood Hindi News - Hindustan
अनुराग कश्यप ने इस एक्टर को कहा 'दूसरा अनिल कपूर', बताया क्यों पांव छूते हैं जयदीप और विजय वर्मा

अनुराग कश्यप, विजय वर्मा और जयदीप अहलावत का वो वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ जिसमें तीनों सेलेब्स एक इवेंट के दौरान मनोज बाजपेयी के पांव छूते नजर आ रहे हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 10:04 AM
बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर अनुराग कशय्प और एक्टर जयदीप अहलावत ने फिल्म 'जुगनुमा' के प्रीमियर में मनोज बाजपेयी के पांव छुए तो सभी का ध्यान इस ओर गया। मुंबई में आयोजित इस फिल्म प्रीमियर से अनुराग-जयदीप का मनोज के पांव छूने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। अब एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने बताया कि क्यों उन्होंने और जयदीप अहलावत ने मनोज बाजपेयी के पांव छुए थे।

तीनों क्यों छूते हैं मनोज बाजपेयी के पांव?

अनुराग कश्यप ने समझाया, "जयदीप, विजय (वर्मा), विनीत (कुमार सिंह) और मैं लंबे वक्त बाद अचानक एक दूसरे से मिले। और हमने मनोज के पांव छुए। वह अनस्टॉपेबल है। वो अपनी फिल्मों के साथ बस आगे और आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। इंस्पेक्टर झेंडे हाल ही में रिलीज हुई थी, और फिर अब जुगनुमा आ गई। कैसे कर लेता है ये आदमी। वो उम्र में मुझसे बड़ा है लेकिन मुझसे 10 गुना ज्यादा फिट है। वो दूसरे अनिल कपूर जैसा है। इसीलिए हम उनके पैर पड़ गए थे। वो लीजेंड है।"

वायरल हो गया तीनों का यह फनी वीडियो

क्लिप में देखा जा सकता है कि मनोज बाजपेयी स्टेज पर खड़े हुए हैं जब जयदीप अहलावत, विजय वर्मा और अनुराग कश्यप उनसे मिलने आते हैं। एक्टर विजय वर्मा मनोज को गले लगा लेते हैं और फिर जयदीप उनके पांव छू लेते हैं जिसके बाद मनोज की हंसी छूट जाती है। इसके बाद अनुराग, विजय और बाकी ने भी यही चीज की और मनोज बाजपेयी के पांव छूने लगे। जहां विजय ने मनोज का एक पांव पकड़ रखा था, वहीं अनुराग ने मनोज का दूसरा पांव पकड़ लिया। मनोज खुद को छुड़ाने की कोशिश करते दिखे।

आने वाली हैं अनुराग कश्यप की ये फिल्में

तीनों की यह तफरीह लोगों को लोगों को खूब पसंद आई और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म निशानची 19 सितंबर को रिलीज हुई थी और इसे क्रिटिक्स से काफी पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। उनकी अगली फिल्म बंदर होगी जिसमें बॉबी देओल और सान्या मल्होत्रा लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे। भारत में अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 6 सितंबर को इसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है।

Anurag Kashyap

