अभिनव कश्यप ने सलमान खान के भाई को बताया 'गधा', बोले- अरबाज को कुछ भी समझ नहीं आता

अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान के साथ दबंग में काम कर चुके हैं। अभिनव सिंह कई मौके पर सलमान खान के परिवार के खिलाफ बोल चुके हैं। अब अभिनव ने अरबाज खान को गधा बताया है।

फिल्ममेकर अभिनव कश्यप जिन्होंने अपना डेब्यू सलमान खान की फिल्म दबंग से किया था, वो कई मौके पर सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ बल चुके हैं। सलमान को अभिनव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में गुंडा बताया था। अब अभिनव ने सलमान खान के भाई अरबाज खान के बारे में बात की है। उन्होंने एक नए इंटरव्यू में अरबाज खान को गधा बताया है। साथ ही, उन्होंने कहा कि समस्या आते ही अरबाज खान दबंग के सेट से भाग जाते थे।

सलमान खान को लेकर क्या बोले अभिनव कश्यप? बॉलीवुड ठिकाना से खास बातचीत में अभिनव ने कहा कि अरबाज खान ने उन्हें कम पैसे दिए और उनके पैसों को तब तक रोके रखा जब तक फिल्म का प्रोडक्शन पूरा नहीं हो गया। तब तक वो गले तक कर्ज में डूब चुके थे। अभिनव से जब फिल्म के हिट होने के बाद क्रेडिट को लेकर हुई लड़ाई के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने माना कि फिल्म के गाने उनका आइडिया नहीं थे। साथ ही, उन्होंने बताया कि सलमान खान कभी कभी सीधे-सीधे कह देते थे कि वो कुछ सीन्स नहीं करेंगे। उसके बाद अभिनव उन्हें ऑप्शन्स देते थे, लेकिन सलमान बदलाव का क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि वो उनका आइडिया नहीं होता था।

अभिनव ने कहा कि फिल्म उनकी उम्मीदों से अच्छी बन गई थी। उसके बाद ही उत्पीड़न शुरू हुआ। वो अचानक से एक्शन सीन्स डिमांड करने लगे, शूट पर आने से मना कर देते थे, चीजों को लेकर जिद्द करते थे। इसी का मतलब होता है ‘अब रजिया गुंडों में फंस गई’।