अनुराग कश्यप की फिल्म में बने 'आइटम बॉय', एक्टर ने बताया कैसे फ्लाइट में ऑफर हुआ रोल

अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक खास रोल था। वो रोल था एक आइटम बॉय का। इस रोल में यशपाल शर्मा नजर आए थे। क्या आप जानते हैं यशपाल को ये रोल फ्लाइट में ऑफर हुआ था। वो फ्लाइट से उतरने वाले थे तभी अनुराग ने उन्हें ये रोल ऑफर किया था। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 06:00 PM
गैंग्स ऑफ वासेपुर अनुराग कश्यप के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म का अपना एक अलग फैन बेस है। फिल्म में एक से बढ़कर एक कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म में यशपाल शर्मा भी नजर आए थे। उनका किरदार एक आइटम बॉय का था। अब यशपाल शर्मा ने बताया कि उन्हें कैसे फ्लाइट में अनुराग कश्यप से ये रोल मिला था। वो फ्लाइट से उतरने ही वाले थे कि तभी अनुराग ने उन्हें आवाज दी थी और वो रोल ऑफर कर दिया था।

यशपाल को कैसे मिला गैंग्स ऑफ वासेपुर का रोल

डिजिटल कमेंट्री से खास बातचीत में यशपाल शर्मा ने बताया कि कैसे उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में आइटम बॉय का रोल मिला था। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात अनुराग कश्यप से फ्लाइट में हुई थी। उसी मुलाकात के दौरान उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में रोल मिल गया।

फ्लाइट में हुई थी अनुराग कश्यप से मुलाकात

यशपाल ने कहा, "वो फ्लाइट थी बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से बनारस। वो बनारस जा रहे थे। जब वो मुझे एयरपोर्ट पर मिले तो उनके अंदर ऐसी एनर्जी थी…उसकी बॉडी में ही एनर्जी कुछ अलग था। उन्होंने बताया कि वो फिल्म शूट करने जा रहे हैं, पहली बार बॉलीवुड में होगा दो पार्ट एक साथ शूट होगे और पांच महीने के गैप पर रिलीज होंगे। उन्होंने पूछा कि ये कौन सी फिल्म, तब अनुराग कश्यप ने बताया गैंग्स ऑफ वासेपुर।"

पूरी हो चुकी थी फिल्म की कास्टिंग

यशपाल ने बताया कि उन्होंने अनुराग से पूछा कि क्या फिल्म में कास्टिंग हो गई तो उन्हें जवाब मिला कि कास्टिंग कब से हो चुकी है। अनुराग के इस जवाब पर यशपाल ने पूछा कि उनकी कास्टिंग के वक्त वो कहां रहते हैं। इसपर अनुराग ने जवाब दिया- या तो वो ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो नए हों, या फिर ऐसे स्टार्स के साथ काम करता हूं जो अपने काम से दुखी आ चुके हों और उनको कुछ करने की तड़प हो। यशपाल ने कहा- सेकेंड वाले में थोड़ा सा मैं भी हूं। इसपर अनुराग ने कहा कि अभी तो कास्टिंग हो गई है, और कुछ होगा तो वो बताएंगे।

जब अनुराग ने ऑफर किया रोल

यशपाल ने कहा कि वो लोग फ्लाइट में साथ ही बैठे। अनुराग ने उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी। वो स्क्रिप्ट पढ़ ही रहे थे कि तभी अनुराग ने कहा कि ये छोड़ों, ये गाने सुनो फिल्म के। .शपाल ने कहा कि सारे ही गाने अजीब थे। यशपाल ने अनुराग से कहा कि इस फिल्म में नहीं हो पाया, अगली फिल्म में कुछ हो तो बताना। इतने में वो लोग लखनऊ लैंड किए। यशपाल बैग लेकर उतर ही रहे थे कि अनुराग ने उन्हें पीछे से आवाज दी और पूछा कि आइटम बॉय का रोल है, करोगे? इसपर यशपाल ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया ये क्या होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी हां कर दिया। बाद में अनुराग की तरफ से यशपाल को फोन गया और उन्हें उनके रोल में बताया गया।

Gangs Of Wasseypur

