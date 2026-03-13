अनुराग डोभाल की पत्नी का क्रिप्टिक पोस्ट, बोलीं- सोशल मीडिया पर जो भी देखते हैं वो सच नहीं हो सकता
अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका ने सोशल मीडिया पर कई क्रिप्टिक पोस्ट किए हैं जिससे काफी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रितिका ने कहा कि सोशल मीडिया से बेहतर है कि आप रियल लाइफ में कैसे रहते हैं।
अनुराग डोभाल ने कुछ दिनों पहले आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और तबसे वह अस्पताल में भर्ती हैं। अनुराग से मिलने उनकी पत्नी रितिका भी गई थीं। वहीं कई यूट्यूबर्स भी अनुराग का हाल-चाल लेने अस्पताल गए थे। अब अनुराग के मैनेजर ने यूट्यूबर का हेल्थ अपडेट दिया है। वहीं रितिका ने भी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए हैं और कुछ क्रिप्टिक पोस्ट किए हैं।
क्या है अनुराग को लेकर अपडेट
अनुराग के मैनेजर ने जो फोटो शेयर की है उसमें अनुराग बेड पर लेटे हैं और कैमरे की तरफ देखकर पोज दे रहे हैं। फोटो शेयर कर लिखा गया था कि अनुराग भाई अब आईसीयू से बाहर हैं। हम उनके साथ 24 घंटे हैं और उनके जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर जो देखते हैं वो सब सच नहीं होता
वहीं रितिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने दिल की बात कही है। उन्होंने लिखा, 'पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ एनालाइज किया है। सोशल मीडिया पर हम जो भी देखते हैं वो सच नहीं हो सकता। सोशल मीडिया एक जगह है जहां लोग पोस्ट करते हैं और दूसरे रिएक्ट करते हैं। वो टॉपिक 1-2 दिन तक रहता है और फिर लोग मूव ऑन कर जाते हैं।'
सच यह है कि आप रियल लाइफ में कैसे रहते हैं
रितिका ने लिखा, ‘सबसे ज्यादा मैटर जो करता है वो ये कि आप रियल लाइफ में कैसे हैं। आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे रहते हैं, कैसे आप लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। अपना दिल साफ रखें और अच्छा काम करें। लोग आपको आपके अच्छे कामों से जानें। एंड में कर्मा अपना काम अच्छे से करता है।’
पैसा और फेम सब मोहमाया है
आखिर में रितिका ने लिखा, ‘मेरे लिए बाकी सब चीजें बाद में है। पैसा, फेम सब मोहमाया है। मेरे लिए धर्म और कर्म सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं आखिरी सांस तक इस रास्ते पर ही चलूंगी चाहे लोग ये देखें या ना देखें। मुझे दुनिया के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। मैं खुद पर, अपनी आत्मा पर और यूनिवर्स पर भरोसा करती हूं। बस अच्छा करो।’
रितिका ने अपनी मां को कहा शुक्रिया
वहीं रितिका ने अपनी मां की फोटो शेयर की है अस्पताल से और लिखा कि थैंक्यू मम्मी, हमेशा मेरा सपोर्ट करने के लिए। घर में हर चीज का ध्यान रखने से लेकर हमारे लिए प्रार्थना करने तक और अब अस्पता में आप मेरे और मेरे ससुराल वालों के साथ खड़े हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपको शुक्रिया कैसे बोलूं। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं आप पर एक भी आंच नहीं आने दूंगी।
