अनुराग डोभाल ने पत्नी पर लगाए चीटिंग के आरोप, प्रूफ दिखाते बोले- रितिका ने फायदा उठया क्योंकि मेरे…

अनुराग डोभाल ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया एक और बड़े शॉकिंग खुलासे के साथ। अनुराग ने बताया कि उनकी पत्नी ने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उन्हें चीट किया है।

अनुराग डोभाल यानी यूके राइडर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। पहले पैरेंट्स के साथ अनबन के बाद अब अनुराग ने अपनी पत्नी रितिका चौहान पर चीटिंग के आरोप लगाए हैं। अनुराग का दावा है कि रितिका का अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर रहा है और उसी के साथ मिलकर उन्होंने अनुराग को चीट किया है।

अनुराग ने लगाया रितिका पर चीटिंग का आरोप दरअसल, अनुराग ने अपना एक गाना रिलीज किया है अनाथ। इसमें वह अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं। इसी वीडियो में वह एक लड़के के साथ बैठे हैं जिसके साथ उन्होंने रितिका के अफेयर का आरोप लगाया है। इसके बाद वह रितिका की कुछ चैट शेयर करते हैं। लेकिन रितिका यही बोलती हैं कि वे दोनों सिर्फ दोस्त हैं।

अनुराग का आरोप- रितिका करना चाहती हैं बच्चे को अबॉर्ट वहीं वीडियो में रितिका का दोस्त बोलता है कि वह उसके घर आई थीं जब प्रेग्नेंट थीं और उनके साथ उनके भाई भी आए थे। अनुराग ने यह भी दावा किया कि रितिका उनके और अपने बच्चें को अबॉर्ट भी करना चाहती थीं। वह बोले कि मैंने काफी छिपाने की कोशिश की और सबको माफ करना चाहा वो भी सिर्फ अपने बेटे की वजह से। कलाम को सारा सच पता था, लेकिन उसने मुझे दिखाया सबके सामने ताकि उसका ईगो सैटिसफाई रहे। रितिका ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया क्योंकि मेरे पैरेंट्स और मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था। ये सब मिलकर साथ आए मुझे परेशान करने के लिए और आज भी कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं। मेरी सिर्फ एक गलती हैं कि मैंने इन सबको प्यार किया और इनकी गलतियों को छिपाता रहा, लेकिन मुझे लगता है ये लोग मेरे प्यार और विश्वास को डिजर्व नहीं करते हैं।

अनुराग का दावा- बच्चे से मिलने नहीं दे रहे अनुराग ने यह भी दावा किया है कि रितिका और उनकी मां उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने रितिका को 37 लाख भी दिए हैं बेटे से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी वह नहीं मिल पा रहे हैं।

बच्चे के लिए पूरी मेहनत करूंगा आखिर में अनुराग ने लिखा, ‘मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। जो भी मैंने कमाया था कि वो सब मेरे परिवार, कलाम और श्रेया ने ले लिया। उन्होंने मेरी सारी बाइक, गाड़ियां बेच दी। लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करूंगा और उससे जल्द मिलूंगा।’