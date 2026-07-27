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अनुराग डोभाल ने पत्नी पर लगाए चीटिंग के आरोप, प्रूफ दिखाते बोले- रितिका ने फायदा उठया क्योंकि मेरे…

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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अनुराग डोभाल ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया एक और बड़े शॉकिंग खुलासे के साथ। अनुराग ने बताया कि उनकी पत्नी ने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उन्हें चीट किया है।

अनुराग डोभाल ने पत्नी पर लगाया चीटिंग का आरोप
अनुराग डोभाल ने पत्नी पर लगाया चीटिंग का आरोप

अनुराग डोभाल यानी यूके राइडर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। पहले पैरेंट्स के साथ अनबन के बाद अब अनुराग ने अपनी पत्नी रितिका चौहान पर चीटिंग के आरोप लगाए हैं। अनुराग का दावा है कि रितिका का अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर रहा है और उसी के साथ मिलकर उन्होंने अनुराग को चीट किया है।

अनुराग ने लगाया रितिका पर चीटिंग का आरोप

दरअसल, अनुराग ने अपना एक गाना रिलीज किया है अनाथ। इसमें वह अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं। इसी वीडियो में वह एक लड़के के साथ बैठे हैं जिसके साथ उन्होंने रितिका के अफेयर का आरोप लगाया है। इसके बाद वह रितिका की कुछ चैट शेयर करते हैं। लेकिन रितिका यही बोलती हैं कि वे दोनों सिर्फ दोस्त हैं।

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अनुराग का आरोप- रितिका करना चाहती हैं बच्चे को अबॉर्ट

वहीं वीडियो में रितिका का दोस्त बोलता है कि वह उसके घर आई थीं जब प्रेग्नेंट थीं और उनके साथ उनके भाई भी आए थे। अनुराग ने यह भी दावा किया कि रितिका उनके और अपने बच्चें को अबॉर्ट भी करना चाहती थीं। वह बोले कि मैंने काफी छिपाने की कोशिश की और सबको माफ करना चाहा वो भी सिर्फ अपने बेटे की वजह से। कलाम को सारा सच पता था, लेकिन उसने मुझे दिखाया सबके सामने ताकि उसका ईगो सैटिसफाई रहे। रितिका ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया क्योंकि मेरे पैरेंट्स और मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था। ये सब मिलकर साथ आए मुझे परेशान करने के लिए और आज भी कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं। मेरी सिर्फ एक गलती हैं कि मैंने इन सबको प्यार किया और इनकी गलतियों को छिपाता रहा, लेकिन मुझे लगता है ये लोग मेरे प्यार और विश्वास को डिजर्व नहीं करते हैं।

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अनुराग का दावा- बच्चे से मिलने नहीं दे रहे

अनुराग ने यह भी दावा किया है कि रितिका और उनकी मां उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने रितिका को 37 लाख भी दिए हैं बेटे से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी वह नहीं मिल पा रहे हैं।

बच्चे के लिए पूरी मेहनत करूंगा

आखिर में अनुराग ने लिखा, ‘मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। जो भी मैंने कमाया था कि वो सब मेरे परिवार, कलाम और श्रेया ने ले लिया। उन्होंने मेरी सारी बाइक, गाड़ियां बेच दी। लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करूंगा और उससे जल्द मिलूंगा।’

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बता दें कि इससे पहले मार्च में अनुराग ने अपने परिवार पर मेंटली टॉर्चर का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्होंने उनपर झूठे केस किए हैं और उनकी प्रॉपर्टी और गाड़ियां अपने पास रख ली हैं। उन्होंने दावा किया कि परिवार वाले रितिका के साथ उनकी इंटरकास्ट वेडिंग के खिलाफ थे। इसके बाद अनुराग ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि उस वक्त अनुराग से मिलने रितिका अस्पताल भी गई थीं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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