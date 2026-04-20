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रामायण में रणबीर कपूर के भगवान राम के लुक पर बोले अनुराग बसु, कहा-'हां कहना बहुत हिम्मत वाला काम है क्योंकि...'

Apr 20, 2026 06:50 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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नितेश तिवारी की इस फिल्म में रणवीर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे। रणवीर का रामायण से भगवान राम के रूप में लुक 2 अप्रैल को मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट में दिखाया गया। इससे पहले, लॉस एंजिल्स में कुछ चुनिंदा दर्शकों को उनके लुक की एक झलक भी दिखाई गई थी।

रामायण में रणबीर कपूर के भगवान राम के लुक पर बोले अनुराग बसु, कहा-'हां कहना बहुत हिम्मत वाला काम है क्योंकि...'

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'रामायण' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। नितेश तिवारी की इस फिल्म में रणवीर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे। रणवीर का रामायण से भगवान राम के रूप में लुक 2 अप्रैल को मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट में दिखाया गया। इससे पहले, लॉस एंजिल्स में कुछ चुनिंदा दर्शकों को उनके लुक की एक झलक भी दिखाई गई थी। जहां, पर कुछ लोगों ने रणबीर के लुक की तारीफ की, वहीं कुछ लोग कम सहमत थे और उन्हें रोल के लिए मिसफिट कहा। ऐसे में अब, फिल्ममेकर अनुराग बसु ने रणबीर के भगवान राम के किरदार पर अपना रिएक्शन दिया।

रणबीर के भगवान राम के लुक पर बोले अनुराग

रणबीर कपूर, अनुराग बसु संग कमा कर चुके हैं। रणबीर ने अनुराग की फिल्म बर्फी में काम किया है। ऐस में अनुराग रामायण में रणबीर के लुक की तारीफ करते हुए कहा, 'जब रणबीर ने फिल्म साइन की थी, तो मैंने उन्हें राम के रोल में जिस तरह से सोचा था और जो मुझे उम्मीद थी, वह बहुत अच्छा था। मुझे उम्मीद थी कि रणबीर ऐसे ही दिखेंगे, क्योंकि उन्हें चैलेंज पसंद हैं। यह बहुत मुश्किल था, और राम का रोल करने के लिए उस कैरेक्टर में ढलने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए।'

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एक एक्टर के लिए हां कहना बहुत हिम्मत वाला काम है

फिल्ममेकर अनुराग बसु ने आगे रणबीर के रोल करने के फैसले को हिम्मत वाला बताया, और कहा, 'एक एक्टर के लिए हां कहना बहुत हिम्मत वाला काम है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोग एक्टर्स को एक बॉक्स में रखते हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि यह उनकी बहुत हिम्मत वाली बात है। मैंने फिल्म और तस्वीरों में जो कुछ भी देखा है, उससे लगता है कि उन्होंने कमाल का काम किया है। मैं इसका इंतजार कर रहा हूं।'

राम के रोल के लिए डर रहे थे रणवीर

लॉस एंजिल्स के इवेंट के दौरान, जहां टीजर पहली बार दिखाया गया था, रणबीर ने बताया कि शुरू में वह रामायण में यह रोल करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें डर था कि शायद वह इसे नहीं कर पाएंगे। हालांकि, उनकी बेटी राहा के जन्म ने उनके नजरिए में बदलाव ला दिया।

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ऐसा था रामायण का टीजर

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में रिलीज हुए रामायण के टीजर को मिले-जुले रिव्यू मिले थे। यह मुख्य रूप से भगवान राम के रूप में रणबीर के लुक पर फोकस था, जिसमें उनके किरदार का योद्धा वाला पहलू और उनकी सादगी दोनों को दिखाया गया था। टीजर में लंका और अयोध्या के शानदार विज़ुअल्स के साथ-साथ राम के वनवास के समय को भी हाईलाइट किया गया था। रणबीर के लुक के अलावा, फिल्म के VFX को लेकर भी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं, कुछ दर्शकों ने असुरों की तुलना द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन्स में देखे गए असुरों से की।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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