राम मंदिर चोरी मामले पर बोलकर बुरी फंसी अनुराधा पौडवाल, पोस्ट कर दी सफाई- 94,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं यानी...

अनुराधा पौडवाल ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और देश की शिक्षा व्यवस्था पर अपनी बात रखी थी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा। ऐसे में अब अनुराधा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी बात रखी है।

Anuradha Paudwal On Ayodhya Ram Mandir: पिछले कुछ दिनों से अयोध्या राम मंदिर में कथित तौर पर चोरी का मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है। हर तरफ राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर ही चर्चा हो रही है। इस मामले में लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में हाल ही में सिंगर अनुराधा पौडवाल ने भी इस पर अपनी बात रखते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया था। उनका कहना था कि ये किसी तमाचे से कम नहीं है। ऐसे में अब अनुराधा अपने इस बयान को लेकर काफी विवादों में आ गईं। ऐसे में अब भजन सम्राज्ञी अनुराधा ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर कर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

शिक्षा ही व्यक्ति और देश, दोनों की तरक्की और विकास की नींव है दरअसल, अनुराधा पौडवाल ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और देश की शिक्षा व्यवस्था पर अपनी बात रखी थी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा। ऐसे में अब अनुराधा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी बात रखी है। उन्होंने अपनी पोस्ट के शुरुआत में लिखा, 'मेरे परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों को नमस्कार। पिछले कुछ सालों में मुझे जो प्यार, सम्मान और समर्थन मिला है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। एक पब्लिक फिगर के तौर पर, मैं लोगों के मुझ पर भरोसे और अपने काम के जरिए सार्थक योगदान देने के मौके की अहमियत समझता हूं। इसी काम की वजह से मेरी बातों को सुना और सराहा जाता है। मेरा पक्का मानना है कि शिक्षा ही व्यक्ति और देश, दोनों की तरक्की और विकास की नींव है और मैं हमेशा इस बात पर कायम रहूंगी।'

मैंने श्री राम मंदिर में हुई चोरी की घटना पर दुख जताया था अनुराधा ने आगे लिखा, 'मैंने उन रिपोर्ट्स पर अपनी गहरी चिंता जाहिर की थी, जिनमें कहा गया है कि 94,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं – यानी हर दिन औसतन 24 स्कूल। यह बात बहुत चौंकाने वाली और चिंताजनक है। मैंने श्री राम लल्ला मंदिर में हुई चोरी की घटना पर भी अपना दुख जताया था। इन घटनाओं ने मुझे बहुत दुखी किया है। हर भारतीय नागरिक की तरह, मुझे भी अपने देश पर बहुत गर्व है और मैं इसके भविष्य को लेकर उम्मीद से भरी हूं। किसी देश की सबसे बड़ी दौलत वह नहीं है जो उसके पास आज है, बल्कि वह है जो वह आने वाले कल के लिए अपने बच्चों को सिखाता है। हमारे स्कूल ही वह नींव हैं, जिस पर भारत का भविष्य टिका है और उन्हें मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं। मेरी बातें पूरी तरह से शिक्षा और हमारे देश के भविष्य की चिंता में कही गई थीं।'

भारत हमेशा से एक जीवंत लोकतंत्र रहा है सिंगर ने आगे लिखा, 'मैं अपने देश और उसके नेतृत्व का बहुत सम्मान करता हूं। भारत हमेशा से एक जीवंत लोकतंत्र रहा है। मेरा पक्का मानना है कि हर नागरिक को सम्मान पूर्वक अपनी बात रखने का अधिकार है। रचनात्मक बातचीत और अलग-अलग नजरिए हमारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और देश की तरक्की में योगदान देते हैं। हालांकि, मैं इस बात से बहुत निराश हूं कि मेरे बयान को एडिट करके और गुमराह करने वाले वीडियो के जरिए सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई, जिससे उसका संदर्भ और मकसद ही बदल गया। मैं ऐसे कंटेंट का समर्थन नहीं करता और सभी से गुज़ारिश करता हूं कि वे ऐसे संकीर्ण सोच वाले क्रिएटर्स को बढ़ावा न दें या उनकी बातों को आगे न बढ़ाए, जो सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए जानबूझकर शब्दों और बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं। आपके लगातार भरोसे, समझ और समर्थन के लिए धन्यवाद।'