यूपी के इस गैंगस्टर पर बनी फिल्म को नेटफ्लिक्स ने किया रिजेक्ट, एक्टर ने बताई वजह

अनुपमा में नजर आ चुके टीवी एक्टर मनीष गोयल ने बताया कि वो यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे की बायोपिक पर काम कर रहे थे। फिल्म का शूट पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि नेटफ्लिक्स ने उनकी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। मनीष ने रिजेक्ट करने की वजह भी बताई। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 05:37 PM
स्टार प्लस के शो अनुपमा में नजर आए एक्टर मनीष गोयल ने बताया कि वो यूपी के कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की बायोपिक पर काम कर रहे थे। मनीष ने बताया कि कोविड के बाद उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। उन्होंने बताया कि उनके लिए फिल्म की रिलीज का प्लेटफॉर्म ढूंढना मुश्किल हो रहा है। एक्टर ने बताया कि उन्होंने फिल्म के लिए 11 किलो वजन भी बढ़ाया था।

रोल के लिए एक्टर ने बढ़ाया था 11 किलो वजन

इंडिया फोर्म्स से खास बातचीत में मनीष ने बताया, "फिल्म अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है। लेकिन फिल्म को शुरू किए तीन साल हो गए हैं। इसमें से लगभग सवा साल कोविड काल के दौरान था, जब हमने ज्यादातर शूटिंग की। इसके बाद कोविड और उसके बाद की चीजों की वजह से हमें रुकना पड़ा। फिल्म को शूट करना एक प्यारा सफर रहा है, खासकर क्योंकि हमें किरदार के हिसाब से फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन के बारे में बात की थी। मैंने इस फिल्म के लिए 11 किलो वजन बढ़ाया था। मेरे लिए वो आसान नहीं था। मुझे अपना कैलोरी इनटेक लगभग छह गुना बढ़ाना पड़ा था। तब भी मेरा वजह नहीं बढ़ रहा था। मैंने बहुत चीजें ट्राई करीं और आखिरकार मेरा वजन 10.5-10.7 किलो बढ़ा।"

विकास दुबे पर बनी है बायोपिक

बायोपिक के बारे में बात करते हुए मनीष ने कहा, "ये एक बायोपिक है, यूपी के एक गैंगस्टर पर आधारित। हमने उनके बारे में गहराई से पढ़ा था। वो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे लगता है अब ये कहना सुरक्षित होगा कि फिल्म विकास दुबे के जीवन पर आधारित है। हमें कहीं से पता चला था कि वो (विकास दुबे) रजनीगंधा खाता था, तो ढाई साल तक, मैंने रजनीगंधा खाया। उन दो साल मैंने टेलीविजन नहीं किया।"

नेटफ्लिक्स ने रिजेक्ट की फिल्म

मनीष से जब फिल्म रिलीज के बारे में बात की उन्होंने कहा कि हम सबने फिल्म के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन नेटफ्लिक्स ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने प्रोड्यूसर से पूछा कि लीड रोल में टीवी एक्टर को क्यों कास्ट किया है। मनीष ने बताया कि प्रोड्यूसर ने नेटफ्लिक्स से ट्रेलर देखने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। मनीष ने कहा कि ऐसा दो-तीन प्लेटफॉर्म्स के साथ हुआ है।

