Anupamaa 19 March: गौतम को करारा जवाब देती है माही, सामने आया मिस्टर दिग्विजय का नया राज
Anupamaa Today's Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में मिस्टर दिग्विजय के परिवार के नए सदस्य का पता चलता है। वहीं माही, गौतम को करारा जवाब देती है।
Anupamaa 19 March 2026 Written Update: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ 19 मार्च के एपिसोड में बंकू बताता है कि मिस्टर दिग्विजय की बेटी 16-17 साल की थी जब उसकी डेथ हुई थी। अनुपमा कहती है, ‘ये कैफे भी उसी का सपना था न। अगर वो होती तो ये कैफे भी चल रहा होता और शायद मुझे वो नौकरी भी दे देती।’ इसके बाद अनुपमा को पता चलता है कि बंकू को बुखार है। अनुपमा, बंकू को आराम करने भेज देती है और खुद मिस्टर दिग्विजय के लिए खाना बनाने लगती है।
डॉक्टर साहब की एंट्री
मिस्टर दिग्विजय, बंकू को ढूंढते हुए हॉल में आते हैं। अनुपमा उन्हें बताती है कि बंकू को बुखार है इसलिए खाना वो बना रही है। मिस्टर दिग्विजय, अनुपमा के हाथ का खाना खाने से मना कर देते हैं। तभी डॉक्टर साहब आते हैं और कहते हैं कि वो तो अनुपमा के हाथ का ही खाना खाएंगे। अनुपमा सबके लिए खाना बनाती है। वहीं मिस्टर दिग्विजय, डॉक्टर साहब को बताते हैं कि उनके बेटे ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है।
मिस्टर दिग्विजय का बेटा
डॉक्टर साहब कहते हैं, ‘सावी के जाने के बाद वो तेरे पैसों से लंदन चला गया और अब उसे हिस्सा चाहिए। साधना कितना समझाती थी उसे, लेकिन उसके अंदर तेरे खिलाफ जाने की जिद है।’ मिस्टर दिग्विजय कहते हैं, ‘सावी के जाने के बाद उसने एक कॉल तक नहीं किया। अब बोल रहा है कि मैं एक महीने के अंदर ये घर बेचकर उसे उसका हिस्सा दे दूं। उसको पता है कि ये घर मेरे लिए ये क्या है। ये मेरी बेटी की निशानी है।’
अनुपमा का खाना
डॉक्टर साहब, मिस्टर दिग्विजय को दोबारा कैफे शुरू करने की सलाह देते हैं। मिस्टर दिग्विजय जवाब दें उससे पहले अनुपमा आ जाती है। अनुपमा का बनाया हुआ खाना खाकर मिस्टर दिग्विजय को अपनी बेटी की याद आ जाती है। उनकी बेटी भी यूट्यूब से वीडियो देख ऐसा ही खाना बनाती थी।
माही का ऐलान
माही सबको बताती है कि वो भी कल से काम शुरू कर रही है। अनिल, माही को अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। एक तरफ सब ताली बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ गौतम चिढ़ जाता है। गौतम कहता है, ‘माही काम नहीं करेगी।’ माही कहती है, ‘मैं क्या करूंगी और क्या नहीं इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी।’ मोटी बा को ये सब पसंद नहीं आता है। मोटी बा खुद से कहती हैं, ‘औरत की मर्यादा घर के आंगन तक होती है और यहां सब आंगन पार करना चाहते हैं। मर्यादा टूटी तो घर ढह जाएगा।’
माही देती है गौतम को जवाब
गौतम भड़क जाता है। गौतम कहता है, ‘तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं?’ माही कहती है, ‘पूछने के लिए आपका मुझे बात करना जरूरी है। आपके पास मुझसे बात करने का टाइम ही नहीं है। मैं अनिल काका के साथ काम करके उनकी मदद करना चाहती हूं।’ गौतम कहता है, ‘अंदर चलो मुझे तुमसे बात करनी है।’ माही अंदर जाने से मना कर देती है। माही, मोटी बा से कहती है, ‘मोटी बा मैं अब किसी के रोके नहीं रुकूंगी।’
बा को होती है टेंशन
इसके बाद परी, शाह हाउस जाती है। परी की बातें सुनकर बा और बापूजी को समझ आता है कि मोटी बा, परी और राही को अलग करनी कोशिश कर रही हैं। ऐसे में उन्हें चिंता होने लगती है। बापूजी, परी को समझाते हैं कि किसे कितना पैसा मिल रहा है वो मायने नहीं रखता। तुम और राही दोनों मेहनत कर रहे हो। अपने बीच पैसों को मत आने देना।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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