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Anupama 2 June: प्रेम को सबके सामने ओपन चैलेंज देती है अनुपमा, राही की भी निकालती है अकड़

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Anupama Today's Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में प्रेम, अनुपमा का ऑर्डर छीन लेता है। इतना ही नहीं, अनुपमा के कैफे को बदनाम करने की कोशिश भी करता है।

Anupama 2 June: प्रेम को सबके सामने ओपन चैलेंज देती है अनुपमा, राही की भी निकालती है अकड़

स्टार प्लस के फेमस शो ‘अनुपमा’ के आज (2 जून 2026) के एपिसोड की शुरुआत ‘लव यू जिंदगी कैफे’ से होती है। अनुपमा, अंश पर चिल्लाती है। अंश, अनुपमा और दिग्विजय से माफी मांगता है। इसके बाद सभी लोग ऑर्डर की तैयारियों में लग जाते हैं। ऑर्डर के तैयार होने के बाद जब अनुपमा खाने के डिब्बे गाड़ी में रखने जाती है तब उसे प्रेम दिखता है। प्रेम भी उसकी कम्पनी के लिए खाना पैक कर रहा होता है जिसके लिए अनुपमा ने खाना बनाया है।

अनुपमा को झटका

प्रेम, अनुपमा को बताता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है। इसके तुरंत बाद प्रेरणा के पास मेल आता है जिसमें ऑर्डर कैंसिल करने की बात लिखी होती है। प्रेरणा, पायल को कॉल करती है। पायल कहती है कि उनके कैफे की रेपुटेशन खराब है इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया है।

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प्रेम का गुस्सा

अनुपमा, प्रेम का ये रूप देखकर दंग रह जाती है। अनुपमा, प्रेम से कहती है, ‘तुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था तो कह देता। मैं ऐसे ही दे देती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? कल जब तू होश में आएगा न तब तू अपनी ही नजरों में गिर जाएगा बेटा।’ प्रेम भड़क जाता है और कहता है, ‘मैं आपका बेटा नहीं हूं अनुपमा जोशी। बेटा मत कहना।’

प्रेम की नफरत

अनुपमा कहती है, ‘तू मुझसे नाराज है तो मुझसे लड़। मुझे बर्बाद कर। बा, बापूजी, किंजल…इन सबकी मेहनत को क्यों बर्बाद कर रहा है? पहले बता देता तो कम से कम मौका हाथ से जाता। मेहनत बर्बाद नहीं जाती।’ प्रेम कहता है, ‘इसलिए तो नहीं बताया। चोट ऐसी देनी चाहिए जो बहुत गहरी चुभे। ये बात समझ लीजिए कि जो आपके साथ रहेगा वो पिसेगा क्योंकि मैं तो आपको बर्बाद करके रहूंगा।’

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राही पर भड़केगी अनुपमा

दिग्विजय भड़क जाते हैं और प्रेम से कहते हैं, ‘सारी जिंदगी यही सिखा है बराबर वालों से टकराना चाहिए, लेकिन कभी कभी नीचे वालों से भी उलझना पड़ता है। तुम्हारा चैलेंज मंजूर है मिस्टर लूजर।’ राही बीच में आती है और दिग्विजय को अपना मुंह बंद रखने की सलाह देती है। अनुपमा भड़क जाती है और राही का मुंह बंद कराती है।

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प्रेम को देगी करारा जवाब

अनुपमा कहती है, ‘अपना मुंह बंद रख राही प्रेम कोठारी। तुझे मुझसे नफरत है न प्रेम कोठारी तो कर। जी भरकर नफरत कर। मेरा कैफे यहीं है, अगर हिम्मत है तो इसपर ताला लगाकर दिखा। जो कर सकता है करके दिखा। अपनी इस अमेरिकन मां और गधी बीवी को साथ ले ले, पूरा जोर लगा ले, लेकिन फिर भी मेरे कैफे को बर्बाद करके नहीं दिखा पाएगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है।’

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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