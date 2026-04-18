आशा भोसले के निधन के बाद उनके घर गए अनुपम खेर, बोले- उनकी गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी
अनुपम खेर, आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आशा भोसले के परिवार से मुलाकात की और मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है।
आशा भोसले का 12 अप्रैल को निधन हो गया था। आशा के निधन से ना सिर्फ परिवार वाले, फैंस दुखी हुए बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा। अब आशा भोसले के निधन के बाद अनुपम खेर उनके घर गए और उन्होंने कहा कि घर में एक गहरी चुप्पी थी, लेकिन कहीं न कहीं आशा जी की गुनगुनाहट की आवाज भी सुनाई दी।
अनुपम खेर ने क्या कहा
अनुपम ने एक फोटो शेयर की है जिसमें आशा जी की फोटो के सामने अनुपम, आशा भोसले के बेटे और पोती के साथ खड़े हैं। वहीं उनकी फोटो के सामने एक चेयर पर तिरंगा रखा है। फोटो शेयर कर अनुपम ने लिखा था, ‘शांति की आवाज। आज आशा जी के घर गया उन्हें श्रद्धांजलि देने। घर में एक गहरी चुप्पी थी। लेकिन फिर भी उस शांति में मुझे उनके गुनगुनाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। उनकी आवाज हर कोने में, हर स्मृति में गूंजती है।’
पोती को लेकर बोले विरासत को आगे बढ़ा रहीं
अनुपम ने आगे लिखा, 'उनके बेटे से मिला, बहू अनूजा से और उनकी पोती और बेस्ट फ्रेंड जनाई भोसले से। वह अपनी विरासत को शांत शक्ति के साथ आगे बढ़ा रही है। कभी-कभी, ऐसी मुलाकातें सिर्फ शोक ही नहीं जगातीं... बल्कि आपको सुकून भी देती हैं, भले ही कुछ पल के लिए ही सही। मैं चुप्पी में ही चला गया। लेकिन उनके गाने मेरे दिन में बज रहे हैं। आशा जी की जय हो!'
आशा ने अपने करियर की शुरुआत 9 उम्र से कर दी थी 1943 में। उस वक्त तक उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर पहले से इंडस्ट्री में छाई हुई थीं। आशा ने फिर अपने करियर की शुरुआत की। पहले उन्हें सिर्फ डांस नंबर्स के गाने ही मिलते, लेकिन आशा ने हार नहीं मानी और गजल और रोमांटिक गाने भी गाए।
उन्होंने अपने करियर में पिया तू अब तो आजा, ये मेरा दिल, ओ हसीना जुल्फों वाली जैसे कई हिट गाने दिए।
आशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रही थीं। 16 साल की उम्र में वह लता मंगेशकर के सेकेट्री गणपत राव भोसले के साथ भाग गई थीं और फिर शादी कर ली। लेकिन वो शादी चली नहीं। वह फिर अपने घर वापस आईं। हालांकि अलग होने के बाद भी आशा ने भोसले सरनेम नहीं हटाया।
इसके बाद आशा ने 1980 में आर डी बर्मन से शादी की। दोनों की शादी के खिलाफ थे परिवार वाले, लेकिन दोनों ने हार नहीं मा्नी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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