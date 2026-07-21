अनुपम खेर को होने लगी थी इस एक्टर से जलन, झोली में आकर भी छिन गया यह यादगार रोल
Anupam Kher: लीजेंडरी एक्टर अनुपम खेर के साथ एक ऐसा वाकया हुआ था, जिसके बाद उन्हें इस सीनियर एक्टर से नफरत होने लगी थी। जानिए क्या है यह किस्सा।
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बीते कई दशकों से मनोरंजन जगत में सक्रिय अनुपम खेर लगातार लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म से लेकर आज तक यह साबित किया है कि वह एक गजब के कलाकार हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था, जब उन्हें एक सीनियर बॉलीवुड एक्टर से जलन होने लगी थी। अनुपम खेर ने खुद एक पॉडकास्ट में यह बात कुबूल की थी और यह भी बताया था कि क्यों उन्हें इस दिग्गज अभिनेता से जेलेसी फील होने लगी थी।
पहले अनुपम खेर बनने वाले थे मोगैंबो
बात साल 1987 की है जब शेखर कपूर फिल्म 'मिस्टर इंडिया' बना रहे थे। कास्टिंग चल रही थी और उस दौरान अमरीश पुरी से पहले अनुपम खेर को ही मोगैंबो का किरदार निभाने के लिए चुना गया था। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों मेकर्स ने अनुपम खेर को हटाकर फिर अमरीश पुरी को इस किरदार के लिए कास्ट किया? दरअसल शुरुआती एक-दो महीनों के बाद निर्माता बोनी कपूर और एक्टर अनिल कपूर को महसूस हुआ कि अनुपम खेर मोगैंबो के उस कड़क अवतार में फिट नहीं बैठ रहे हैं।
अमरीश पुरी से होने लगी थी जलन
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की काफी शूटिंग आगे बढ़ जाने के बाद मेकर्स ने अनुपम खेर को बिना बताए रिप्लेस करने का फैसला लिया। अनुपम खेर को यह बात खटक गई। अनुपम खेर ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि उन्हें इस घटना के बाद अमरीश पुरी से नफरत होने लगी थी। उन्हें जलन होने लगी थी। जलन की वजह पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उन्हें जेलेसी इस बात से हो रही थी कि वो उस किरदार को उनसे बेहतर कैसे कर पा रहे थे। उन्हें टैलेंट की वजह से जलन हो रही थी। अनुपम खेर ने कहा कि काम में पॉजिटिव जेलेसी अच्छी बात होती है।
अनुपम करते तो ऐसा दिखता मोगैंबो
हालांकि इसी बातचीत के दौरान अनुपम खेर ने यह भी माना कि शेखर कपूर का फैसला गलत नहीं था। अनुपम खेर ने कहा कि वह जिस तरह से इस किरदार को निभाना चाहते थे, उसके जरिए वह इस विलेन को चालाक, धूर्त और राजनीतिक दांव-पेंच खेलने वाले अंदाज में कर रहे थे। जबकि शेखर कपूर का नजरिया थोड़ा अलग था। वह मोगैंबो को क ऐसा 'कॉमिक-बुक विलेन' बनाना चाहते थे जो ग्रैंड हो, डरावना न होकर बच्चों को भी पसंद आए और जिसका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत दमदार हो।
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