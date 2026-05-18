अनुपम खेर ने पीएम मोदी की अपील के बाद वंदे भारत से शेयर किया वीडियो, बोले- मुझे उनकी बात सही लगी
अनुपम खेर ने तेल बचाओ मुहिम में अपनी तरफ से योगदान देकर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वह वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और लोगों को एक मैसेज भी दिया है।
प्रधानमंत्री की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर अब अनुपम खेर का रिएक्शन आया है। उन्होंने इसका पालन करना भी शुरू कर दिया है। अनुपम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के लिए मुहिम में वह कैसे सहयोग कर रहे हैं। अनुपम खेर वंदे भारत ट्रेन से सफर कर रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जैसे बन पड़े इस मुहिम में सहयोग करें।
अनुपम खेर की देशवासियों से रिक्वेस्ट
अनुपम खेर इस वीडियो में बोल रहे हैं, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने देशवासियों से अपील की है कि हम सब लोग मिलकर पेट्रोल-डीजल बचत करने की कोशिश करें। जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। कार पूलिंग करें, छोटी दूरी के लिए अपनी गाड़ी निकालने से बचें और रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा-थोड़ा बदलाव लाकर देश का सहयोग करें। मुझे उनकी बात सही लगी और उसी सोच के साथ, मैं आज जयपुर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर रहा हूं, यह बहुत बड़ा त्याग नहीं है लेकिन सब लोग अपनी-अपनी तरफ से, छोटी-छोटी कोशिशें शुरू करें तो उनका असर बड़ा हो सकता है।'
आदतों में बदलाव लाने की अपील
अनुपम आगे बोलते हैं, 'आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है बल्कि अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव लाना भी जरूरी है। अगर कभी मेट्रो में जा सकते हैं तो मेट्रो लें। अगर दो लोग एक गाड़ी में जा सकते हैं तो अलग-अलग गाड़ियां निकालने की क्या जरूरत है। मुझे लगता है कि देश सेवा सिर्फ शरहद पर नहीं होती, कभी-कभी वो हमारे रोजमर्रा के छोटे-छोटे फैसलों में दिखाई देती है और दिखाई देनी चाहिए तो चलिए जितना हो सके, अपना छोटा सा योगदान देते हैं। धन्यवाद।'
क्या थी पीएम की अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों हैदराबाद रैली में देश से ईंधन बचाने की अपील की थी। साथ ही यह भी कहा था कि सोना ना खरीदें। इस अपील पर कई रिएक्शंस दिखे। प्रकाश राज ने सरकार का नाकामयाब कहा था। एक्ट्रेस कुनिका सदानंद का ट्वीट भी वायरल था। इसमें उन्होंने लिखा था कि लीडर ज्ञान देते हैं लेकिन खुद वैसा नहीं करते। असली मुद्दे को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। इंदिरा गांधी का उदाहरण देकर कुनिका ने लिखा था कि उन्होंने अपनी जूलरी दान करके उदाहरण सेट किया था। इसके बाद कुनिका को कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया। वहीं कमल हासन ने केंद्र सरकार की तारीफ की थी।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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