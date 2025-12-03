अनुपम खेर ने एलन मस्क को किया टैक, लिखा- पिछले 15 दिनों में मेरे…

Hindustan Hindi News
Anupam kher tagged elon musk said I have lost more than 900000 followers in the last 15 days
Anupam Kher Twitter Followers: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर के एक्स पर फॉलोअर्स घटने लगे हैं। पिछले 15 दिनों में उनके 9,00,000 फॉलोअर्स कम हो गए हैं। 

Wed, 3 Dec 2025 07:39 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
अनुपम खेर का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क को टैग किया। उन्होंने लिखा, ‘प्रिय मिस्टर एलन मस्क! पिछले 15 दिनों में मेरे 9,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स कम हो गए हैं! क्या आपको इसका कारण पता चलेगा या आपकी टीम में किसी को? वैसे यह एक ऑब्जर्वेशन है, कंप्लेंट नहीं! अभी तक!’

लोगों ने किया रिएक्ट

अनुपमा खेर के इस वक्त X पर 19.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनके पोस्ट पर कमेंट कर लोग कह रहे हैं कि आपके लिए 9,00,000 फॉलोअर्स क्या चीज है? एक ने लिखा, ‘सर जो अकाउंट्स अब नहीं हैं ट्विटर पर या जो ब्लॉक हो गए हैं उन्हें हटा दिया गया है।’ दूसरे ने लिखा, ‘एक वीडियो डाल दो सर अपनी मम्मी के साथ बढ़ जाएंगे।’ तीसरे ने लिखा, ‘बोट्स हैं सर।’

वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
