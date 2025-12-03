अनुपम खेर ने एलन मस्क को किया टैक, लिखा- पिछले 15 दिनों में मेरे…
Anupam Kher Twitter Followers: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर के एक्स पर फॉलोअर्स घटने लगे हैं। पिछले 15 दिनों में उनके 9,00,000 फॉलोअर्स कम हो गए हैं।
अनुपम खेर का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क को टैग किया। उन्होंने लिखा, ‘प्रिय मिस्टर एलन मस्क! पिछले 15 दिनों में मेरे 9,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स कम हो गए हैं! क्या आपको इसका कारण पता चलेगा या आपकी टीम में किसी को? वैसे यह एक ऑब्जर्वेशन है, कंप्लेंट नहीं! अभी तक!’
लोगों ने किया रिएक्ट
अनुपमा खेर के इस वक्त X पर 19.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनके पोस्ट पर कमेंट कर लोग कह रहे हैं कि आपके लिए 9,00,000 फॉलोअर्स क्या चीज है? एक ने लिखा, ‘सर जो अकाउंट्स अब नहीं हैं ट्विटर पर या जो ब्लॉक हो गए हैं उन्हें हटा दिया गया है।’ दूसरे ने लिखा, ‘एक वीडियो डाल दो सर अपनी मम्मी के साथ बढ़ जाएंगे।’ तीसरे ने लिखा, ‘बोट्स हैं सर।’
