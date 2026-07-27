अनुपम खेर का विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर निकला गुस्सा, कहा- जब तर्क खत्म हो जाते हैं और…
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है, ‘सवाल पूछना जरूरी है। सरकारों को जवाबदेह बनाना भी जरूरी है। लेकिन भाषा की मर्यादा में।'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षा प्रणाली में सुधार के आश्वासन और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही NEET पेपर लीक विवाद शांत हो गया। जहां एक तरफ देश भर में युवाओं की इस लोकतांत्रिक जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अभिनेता अनुपम खेर ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी चिंता व्यक्त की है।
अनुपम खेर ने अपने वीडियो में क्या कहा?
अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा, 'आंदोलन खत्म हो गया, बहुत सी बातें स्पष्ट हो गईं, ये साबित हो गया कि जब छात्र अपनी बात ईमानदारी से रखते हैं तो लोकतंत्र उन्हें सुनता है। शायद ये संवाद पहले हो सकता था, शायद तब परिस्थितियां यहां तक नहीं पहुंचतीं। लेकिन समाधान निकला और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है।'
अनुपम खेर ने इस बात पर जताई आपत्ति
अनुपम खेर ने स्पष्ट किया कि विरोध करना लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र और अपमानजनक भाषा ने उन्हें दुखी कर दिया है।
पढ़िए अनुपम खेर का पूरा बयान
अनुपम खेर ने आगे कहा, 'अब समय है कि हम आगे बढ़ें, देश किसी एक आंदोलन पर नहीं रुक सकता। देश को भविष्य की ओर बढ़ना ही होता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात ने हम सबको भीतर तक दुखी किया है। शायद सबको नहीं, पर मुझे किया है। कैमरे के सामने सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसे देखकर मन व्यथित हुआ। ये केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये उस संस्कृति का प्रश्न है जिसे हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ कर जाना चाहते हैं। हम किसी के नेता से असमर्थ हो सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन जब तर्क खत्म हो जाते हैं और गालियां शुरू हो जाती हैं। तब बहस नहीं बचती, सिर्फ शोर बचता है।'
मुझे इस बात का दुख है कि विरोध की भाषा इतनी छोटी हो गई है - अनुपम खेर
अनुपम खेर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, 'श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 30 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं, देश की जनता ने उन्हें बार-बार अपना विश्वास दिया है। उन्हें अपना पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा में लगाया है और विश्व मंच पर भारत की आवाज को एक नई पहचान दी है। ये जरूरी नहीं कि हम उनके सभी निर्णयों से सहमत हों। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उनका विरोध हुआ। लोकतंत्र में विरोध स्वाभाविक है। मुझे इस बात का दुख है कि विरोध की भाषा इतनी छोटी हो गई है। और ये केवल युवाओं तक ही सीमित नहीं रही। हर उम्र के लोग इस गिरी हुई भाषा का हिस्सा बन गए।'
देश की असली पहचान नेताओं से नहीं, नागरिकों से होती है - अनुपम खेर
अनुपम खेर बोले, 'जब हम गरिमा भूल जाते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों से अच्छे संस्कारों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हम अक्सर कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। लेकिन विश्व गुरु सिर्फ अर्थव्यवस्था, विज्ञान या टेक्नोलॉजी में ही आगे नहीं होता। विश्व गुरु बनने के लिए ऊंची सोच और ऊंची भाषा का होना भी जरूरी है। हम असहमति जताएं। बिल्कुल, जताएं। सवाल पूछें। बिल्कुल, पूछें। हमें सरकार से जवाब भी मांगने चाहिए। लेकिन हमें अपनी भाषा को इतना घटिया नहीं होने देना चाहिए कि हमारे विचारों से पहले हमारी भाषा ही हमारे चरित्र की पोल खोल दे। क्योंकि किसी भी देश की असली पहचान सिर्फ उसके नेताओं से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की भाषा और व्यवहार से होती है। मेरा मानना है कि हमें ऐसा भारत बनाना चाहिए जहां विचारों में तो मतभेद हों, लेकिन दिलों में दूरियां न हों।'
यहां देखिए अनुपम खेर का वीडियो
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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