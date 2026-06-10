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अनुपम खेर ने बताया, कैसे उनके पिता ने 59 साल तक किया मां से प्यार; सारे पतियों को जानना चाहिए ये बात

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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अनुपम खेर के पिता अब इस दुनिया में नहीं। जब वह जिंदा थे तो शादी और प्यार पर एक बड़ी सीख उनको देकर गए थे। अनुपम ने एक मैसेज में वो बातें साझा की हैं जो हर पति को समझनी चाहिए।

अनुपम खेर ने बताया, कैसे उनके पिता ने 59 साल तक किया मां से प्यार; सारे पतियों को जानना चाहिए ये बात

अनुपम खेर अक्सर अपनी मां दुलारी के क्यूट वीडियोज शेयर करते रहते हैं। अब उन्होंने अपने पेरेंट्स से जुड़ा एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जो सीख लेने वाला है। अनुपम खेर ने बताया कि जब उनके मां-बाप की पचासवीं ऐनीवर्सरी थी तो उन्होंने पिताजी से पूछा था कि इतने साल तक उन्होंने मां से कैसे प्यार किया। अनुपम खेर के पिता ने जो बताया वो हर किसी को सुनना और जिंदगी में उतारना चाहिए।

किताबों में नहीं मिलेगा जवाब

अनुपम खेर ने अपना वीडियो पोस्ट किया है। इसके साथ कैप्शन दिया है, 'मेरे पिताजी ने मेरी माताजी से 59 साल तक इतना प्यार कैसे और क्यों किया? मैंने उनसे यही सवाल पूछा, जो जवाब उन्होंने दिया, उसे सुनकर आप शायद मुस्कुरा देंगे, शायद हैरान हो जाएंगे और शायद भावुक भी हो जाएं। प्यार के बारे में हम अक्सर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पिताजी ने जो वजहें बताईं, वो इतनी सरल, सच्ची और दिल से निकली हुई थीं कि उन्होंने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आइए, सुनिए इस वीडियो में पिताजी के वो अनमोल कारण, जिन्होंने 59 साल के रिश्ते को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उसे हर दिन और खूबसूरत बनाया। कुछ जवाब किताबों में नहीं मिलते, वो सिर्फ एक साथ जी गई जिंदगी में मिलते हैं।'

हम हमेशा एक औरत से प्यार नहीं करते

अनुपम खेर इस वीडियो में बोलते हैं, 'मेरे मम्मी-पापा की पचासवीं ऐनिवर्सरी पर मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा, पापा शादी के इतने सालों बाद आप आज भी मम्मी को इतना प्यार कैसे कर ले तो हो, सीक्रेट क्या है इसका। मुझे लगा कि वो कहेंगे, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, एक-दूसरे का साथ निभाना वगैरह-वगरैह। लेकिन उन्होंने मेरी मम्मी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, 'हम हमेशा एक ही औरत से प्यार नहीं करते मेरे बच्चे।' मैं उनका ये जवाब सुनकर चौंक गया। मैंने पूछा, पापा आप ये क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा, हां। वह हर कुछ सालों में वह थोड़ी-थोड़ी बदलती रहती है। जैसे मैं उसे प्यार करती हूं अगर उसे नहीं बदलूंगा तो मैं उसे खो दूंगा।'

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रोमांस से ज्यादा रिस्पेक्ट

अनुपम खेर के मुताबिक, उनके पिता ने आगे कहा, 'जिस लड़की से मैंने 16 साल की उम्र में शादी की थी वो तीस साल की उम्र में वैसी नहीं थी। मातृत्व ने उसे बदल दिया था। मुश्किलों ने उसे बदल दिया था। चालीस की उम्र में उसे रोमांस से ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए थी। पचास साल की उम्र में उसे पैशन से ज्यादा पार्टनरशिप चाहिए थी। अब साठ साल की उम्र में उसे प्रॉमिसेज से ज्यादा मेरी प्रजेंस चाहिए। मैं चुपचाप उन्हें सुनता रहा और फिर वह बोले, जितने बार वह बदली मेरे पास एक चॉइस थी, या तो मैं शिकायत कर सकता था कि वो अब वैसी नहीं रही जिसको मैं प्यार करता था। या तो मैं उस औरत को दोबारा प्यार कर सकता था जो वो अब बन रही थी।' मुझे लगा कि वाह पापा।

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क्या होती है बड़ी गलती

इसके बाद पिता बोले, 'सबसे बड़ी गलती हमारी वो होती है कि हम सोचते हैं कि प्यार हमेशा एक जैसा रहता है। हम एक बार प्यार में पड़ते हैं और सामने वाले पर ध्यान देना बंद कर देते हैं जबकि किसी को पूरी जिंदगी प्यार करते रहने का मतलब है कि उसके बारे में हमेशा क्यूरियस रहना। उसे समझते रहना, उसमें आए बदलाव को नोटिस करते रहना और फिर उन बदलावों को स्वीकार करते रहना। जैसी ही आप अपने अंदर के इंसान को खोजना बंद कर देंगे, उसे कोई और खोज लेगा।'

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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