नसीरुद्दीन शाह को लेकर अनुपम खेर बोले- अभी तक मास्क नहीं उतरा है, जल्द ही…

नसीरुद्दीन शाह को लेकर अनुपम खेर बोले- अभी तक मास्क नहीं उतरा है, जल्द ही…

संक्षेप: अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह के बीच कुछ समय पहले शब्दों का टकराव हुआ था जहां दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ बहुत बोला। अब अनुपम ने काफी समय बाद इस पर अपनी बात रखी है।

Wed, 22 Oct 2025 08:05 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह के बीच शब्दों की लड़ाई एक समय पर काफी चर्चा में थी। नसीरुद्दीन ने अनुपम खेर की परवरिश पर सवाल उठाए थे जिससे मामला काफी बड़ा हो गया था। अब अनुपम ने उनके और नसीरुद्दी के बीच कि सिचुएशन पर अपनी बात रखी। अनुपम ने बताया कि वो सिर्फ एक्शन-रिएक्शन वाली चीज थी और कुछ नहीं।

किसी को सम्मान देना घमंड की बात नहीं

जिंदगी विद ऋचा के यूट्यूब चैनल से बात करते हुए अनुपम खेर ने अपने और नसीरुद्दीन शाह मामले पर बात की और कहा, ‘जब बात नसीर साहब की आती है तो वह उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं।’ अनुपम ने कहा कि अन्य दिग्गजों को उच्च सम्मान देना कोई घमंड की बात नहीं है।

मैं जवाब दूंगा

अनुपम ने आगे कहा, ‘मैंने सिर्फ एक वीडियो पर रिस्पॉन्स किया जहां उन्होंने बिना मतलब मेरी परवरिश पर कमेंट किया। मेरी परवरिश और मेरी पढ़ाई ने मुझे सिखाया कि हमेशा शांत रहना, लेकिन अगर कोई मेरे प्राइड को दुखाएगा तो मैं जवाब दूंगा।’

मुखौटा अभी तक उतरा नहीं

अनुपम ने यह भी कहा कि हर किसी को हम खुश नहीं रख सकते हैं और कई बार लोग बदलते नहीं हैं समय के साथ। उन्होंने आगे कहा, ‘वह हमेशा से ऐसे हीं,बस बात यह है कि मुखौटा अभी तक उतरा नहीं है। जल्द समय के साथ लोग अपनी रिएलिटी दिखा देते हैं।’

अनुपम की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट तन्वी द ग्रेट में नजर आई थे जो इसी साल रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ना सिर्फ अनुपम ने एक्टिंग की बल्कि इसे डायरेक्ट भी किया था। हालांकि फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था क्रिटिक्स और दर्शकों से।

