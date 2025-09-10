द बंगाल फाइल्स देखकर अनुपम खेर ने दिया अपना रिव्यू, बोले- यह शॉकिंग और इमोशनली डिस्टर्बिंग है

अनुपम खेर ने विवेक अग्निहोत्री द्वारा बनाई गई फिल्म द बंगाल फाइल्स देखी जिसमें खुद अनुपम भी हैं। वह थिएटर में फिल्म देखने गए और वहां जाकर उन्हें लोगों के क्या रिएक्शन देखने को मिलने, वो उन्होंने बताए।

अनुपम खेर हाल ही में फिल्म द बंगाल फाइल्स में नजर आए हैं। फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट की है जो कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। अनुपम ने फिल्म को थिएटर में जाकर देखा और लोगों का क्या रिएक्शन था, इस बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि थिएटर में कितने लोग थे और फिल्म देखकर उन्हें खुद कैसा लगा।

क्या बोले अनुपम अनुपम ने ट्वीट किया, विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स देखी और थिएटर्स 80 प्रतिशत भरा था। फिल्म काफी शॉकिंग, दुखी करने वाली और इमोशनल है, लेकिन कुछ जगह नम्ब भी है। ऑडियंस के काफी इमोशन्स दिखे। कई जगह पर तो लोग रो रहे थे।

फिल्म की तारीफ अनुपम ने आगे लिखा, फिल्म के सभी डिपार्टमेंट ए ग्रेड हैं, एक्टिंग, सेंट्स, सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, कॉन्ट्यूम। लेकिन जैसा कि सब कह रहे हैं इस शिप का कैप्टन विवेक अग्निहोत्री हैं। शानदार, जाकर देखें इसे। ऐसा सिनेमा भी महत्वपूर्ण है। पास्ट के बारे में बात करते अपने आज को हील कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए कुछ सीख ले सकते हैं।

फिल्म का कलेक्शन बता दें कि द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को रिलीज हुई है पूरे देश भर में, लेकिन वेस्ट बंगाल के थिएटर मालिक ने फिल्म को रिलीज करने से मना कर दिया है। विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने बंगाल की मुख्यमंत्री से फिल्म को रिलीज होने की रिक्वेस्ट की थी और ओपन मैसेज भी किया था कि आखिर किस वजह से फिल्म को रोका जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद फिल्म रिलीज नहीं हुई।