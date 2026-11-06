'पांच सौ लोगों के साथ 'रामायण' देखकर लौटा हूं और...', रणबीर कपूर की फिल्म पर आया अनुपम खेर का रिएक्शन

फिल्म 'रामायण' को लेकर फैंस ही नहीं स्टार्स भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ऐसे में अनुपम खेर ने एक बार फिर से 'रामायण' को लेकर अपना रिव्यू दिया है।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण: पार्ट 1' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट बस देखने लायक है। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' के लीज का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था। ऐसे में 'रामायण: पार्ट 1' कल यानी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। फिल्म के बज को देखते हुए लग रहा है कि रणबीर कपूर और यश स्टारर ये फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। फिल्म को लेकर फैंस ही नहीं स्टार्स भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ऐसे में अनुपम खेर ने एक बार फिर से 'रामायण' को लेकर अपना रिव्यू दिया है।

'पांच सौ लोगों के साथ रामायण देखकर लौटा हूं' अनुपम खेर ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि उन्होंने फाइनली 'रामायण' देख ली है। इस बात को बताते हुए अनुपम जहां खुशी से फूले नहीं समा रहे वहीं, वो थोड़े इमोशनल होते भी दिख रहे हैं। अनुपम ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'अभी-अभी स्टॉकहोम के एक खचाखच भरे हॉल में करीब पांच सौ लोगों के साथ रामायण देखकर लौटा हूं। मन प्रफुल्लित है। खुश हूँ। और गर्व से भरा हुआ हूँ कि हमारे भारत में ऐसी अद्भुत फिल्म बनी है! इस बात का भी सौभाग्य और गर्व है कि जटायु की भूमिका में और इस फिल्म के शुरू के नैरेशन के जरिए मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूं।'

लोग 'जय श्री राम' के जयकारे लगा रहे थे एक्टर आगे लिखते हैं, 'मेरे लिए यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। और दृश्यात्मक रूप से इतनी शानदार फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। सच में नहीं देखी! फिल्म खत्म हुई तो हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग “जय श्री राम” के जयकारे लगा रहे थे। स्टॉकहोम में बैठकर उस उत्साह और उस भाव को महसूस करना अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव था।इस साढ़े सात मिनट के वीडियो में उसी अनुभव को आपसे बाँट रहा हूं। इसे मेरा रिव्यू कहने की जगह दिल से निकली प्रशंसा कहिए! जो महसूस किया, वही कहा है। बाकी आप सुन लीजिए।'

'आपने गर्व करने का एक अद्भुत अवसर दिया है' अनुपम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'इस फिल्म से जुड़े हर कलाकार, हर तकनीशियन और पूरी टीम को हृदय से बधाई! आपने गर्व करने का एक अद्भुत अवसर दिया है। जय श्री राम! जय हिंद! '

अनुपम खेर ने दी पूरी टीम को बधाई बता दें कि 'रामायण' रिलीज के दिन यानी 5 नवंबर को अनुपम खेर ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर फिल्म की तारीफ की थी। वीडियो शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जय श्री राम! आज 'रामायण' दुनिया भर में रिलीज हो रही है। इस भव्य फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों, निर्माताओं, तकनीशियनों और पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी की और मेरी भी मेहनत को दुनिया भर के दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद मिले।'

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