'पांच सौ लोगों के साथ 'रामायण' देखकर लौटा हूं और...', रणबीर कपूर की फिल्म पर आया अनुपम खेर का रिएक्शन
फिल्म 'रामायण' को लेकर फैंस ही नहीं स्टार्स भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ऐसे में अनुपम खेर ने एक बार फिर से 'रामायण' को लेकर अपना रिव्यू दिया है।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण: पार्ट 1' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट बस देखने लायक है। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' के लीज का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था। ऐसे में 'रामायण: पार्ट 1' कल यानी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। फिल्म के बज को देखते हुए लग रहा है कि रणबीर कपूर और यश स्टारर ये फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। फिल्म को लेकर फैंस ही नहीं स्टार्स भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ऐसे में अनुपम खेर ने एक बार फिर से 'रामायण' को लेकर अपना रिव्यू दिया है।
'पांच सौ लोगों के साथ रामायण देखकर लौटा हूं'
अनुपम खेर ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि उन्होंने फाइनली 'रामायण' देख ली है। इस बात को बताते हुए अनुपम जहां खुशी से फूले नहीं समा रहे वहीं, वो थोड़े इमोशनल होते भी दिख रहे हैं। अनुपम ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'अभी-अभी स्टॉकहोम के एक खचाखच भरे हॉल में करीब पांच सौ लोगों के साथ रामायण देखकर लौटा हूं। मन प्रफुल्लित है। खुश हूँ। और गर्व से भरा हुआ हूँ कि हमारे भारत में ऐसी अद्भुत फिल्म बनी है! इस बात का भी सौभाग्य और गर्व है कि जटायु की भूमिका में और इस फिल्म के शुरू के नैरेशन के जरिए मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूं।'
लोग 'जय श्री राम' के जयकारे लगा रहे थे
एक्टर आगे लिखते हैं, 'मेरे लिए यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। और दृश्यात्मक रूप से इतनी शानदार फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। सच में नहीं देखी! फिल्म खत्म हुई तो हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग “जय श्री राम” के जयकारे लगा रहे थे। स्टॉकहोम में बैठकर उस उत्साह और उस भाव को महसूस करना अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव था।इस साढ़े सात मिनट के वीडियो में उसी अनुभव को आपसे बाँट रहा हूं। इसे मेरा रिव्यू कहने की जगह दिल से निकली प्रशंसा कहिए! जो महसूस किया, वही कहा है। बाकी आप सुन लीजिए।'
'आपने गर्व करने का एक अद्भुत अवसर दिया है'
अनुपम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'इस फिल्म से जुड़े हर कलाकार, हर तकनीशियन और पूरी टीम को हृदय से बधाई! आपने गर्व करने का एक अद्भुत अवसर दिया है। जय श्री राम! जय हिंद! '
अनुपम खेर ने दी पूरी टीम को बधाई
बता दें कि 'रामायण' रिलीज के दिन यानी 5 नवंबर को अनुपम खेर ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर फिल्म की तारीफ की थी। वीडियो शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जय श्री राम! आज 'रामायण' दुनिया भर में रिलीज हो रही है। इस भव्य फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों, निर्माताओं, तकनीशियनों और पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी की और मेरी भी मेहनत को दुनिया भर के दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद मिले।'
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फिल्म 'रामायण' के बारे में
'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। इनके अलावा मूवी में लारा दत्ता, अरुण गोविल और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिका में हैं। दो भागों में बनी यह महागाथा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी, साथ ही इसे IMAX में भी रिलीज करने की योजना है। 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज हो गया है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान आएगा।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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