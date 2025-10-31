सतीश शाह की पत्नी मधु से मिले अनुपम खेर, बोले- उनकी याददाश्त आ जा रही थी, बीच में अचानक उन्होंने मुझसे कहा…

संक्षेप: Anupam Kher: अनुपम खेर ने सतीश शाह की पत्नी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान, उनकी पत्नी ने अनुपम से ऐसी बात कही जिसे सुनकर अनुपम अपने आंसू रोक नहीं पाए।

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद अपने करीबी दोस्त और दिवंगत अभिनेता सतीश शाह की पत्नी मधु से मिलने पहुंचे। मधु से मिलकर अनुपम काफी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि मधु अल्जाइमर के शुरुआती स्टेज से गुजर रही हैं। अनुपम ने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान उनकी याददाश्त कभी लौट आती थी और फिर अचानक चली जाती थी।

अनुपम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘स्विट्जरलैंड से आने के बाद मैं सतीश शाह की वाइफ मधु से मिलने गया! मन में उदासी भी थी और एक अजीब सी घबराहट भी! मधु अल्जाइमर के शुरुआती दौर से गुजर रही हैं! नहीं जानता था कि उसे कब क्या याद आएगा? सतीश की बात करूं या कुछ और कहूं! अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था! समझ में नहीं आ रहा था कि आंखों में ज्यादा आंसू केवल सतीश के जाने के हैं या मधु की याददाश्त जाने के भी! वो एक घंटा जो मैंने सतीश के घर गुजारा, वो बहुत ही उदासी से भरा था! पर मैंने मधु से एक वादा किया कि मैं उसे लगातार मिलने आता रहूंगा! और मैं शायद कुछ कर भी तो नहीं सकता!’

वीडियो में अनुपम ने बताया, “मधु ने पहले मुझे पहचाना और कहा, ‘आने के लिए शुक्रिया।’ और फिर उनकी याददाश्त चली गई…। फिर अचानक मधु ने कहा, 'चला गया'। उनकी आंखों में आंसू भर आए और फिर, अगले ही पल, वह फिर से भूल गईं।”