सतीश शाह की पत्नी मधु से मिले अनुपम खेर, बोले- उनकी याददाश्त आ जा रही थी, बीच में अचानक उन्होंने मुझसे कहा…

Fri, 31 Oct 2025 07:59 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद अपने करीबी दोस्त और दिवंगत अभिनेता सतीश शाह की पत्नी मधु से मिलने पहुंचे। मधु से मिलकर अनुपम काफी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि मधु अल्जाइमर के शुरुआती स्टेज से गुजर रही हैं। अनुपम ने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान उनकी याददाश्त कभी लौट आती थी और फिर अचानक चली जाती थी।

अनुपम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘स्विट्जरलैंड से आने के बाद मैं सतीश शाह की वाइफ मधु से मिलने गया! मन में उदासी भी थी और एक अजीब सी घबराहट भी! मधु अल्जाइमर के शुरुआती दौर से गुजर रही हैं! नहीं जानता था कि उसे कब क्या याद आएगा? सतीश की बात करूं या कुछ और कहूं! अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था! समझ में नहीं आ रहा था कि आंखों में ज्यादा आंसू केवल सतीश के जाने के हैं या मधु की याददाश्त जाने के भी! वो एक घंटा जो मैंने सतीश के घर गुजारा, वो बहुत ही उदासी से भरा था! पर मैंने मधु से एक वादा किया कि मैं उसे लगातार मिलने आता रहूंगा! और मैं शायद कुछ कर भी तो नहीं सकता!’

वीडियो में अनुपम ने बताया, “मधु ने पहले मुझे पहचाना और कहा, ‘आने के लिए शुक्रिया।’ और फिर उनकी याददाश्त चली गई…। फिर अचानक मधु ने कहा, 'चला गया'। उनकी आंखों में आंसू भर आए और फिर, अगले ही पल, वह फिर से भूल गईं।”

वीडियो के अंत में अनुपम खेर ने कहा, “जब मैं जाने वाला था, तब मधु ने कहा, ‘दोपहर के भोजन के लिए फिर आना, लेकिन... हो सकता है वो वहां न हो।’ मैंने किसी तरह अपने आंसुओं को तब तक रोका जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकल गया और फिर, मैं उन्हें रोक नहीं पाया।”

