महेश भट्ट का खत पढ़कर इमोशनल हुए अनुपम खेर, बोले- मेरे 42 साल के काम का...

अनुपम खेर ने साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म सारांश से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म को महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। अब महेश भट्ट ने अनुपम खेर के लिए एक भावुक कर देने वाला लेटर लिखा है।

रामायण में अनुपम खेर ने जटायु को आवाज दी है। जटायु के तौर पर उनकी आवाज काफी पसंद की गई है। अब उनकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर अनुपम खेर की फिल्म सारांश के डायरेक्टर महेश भट्ट ने उन्हें एक भावुक कर देने वाला लेटर लिखा। इस लेटर को अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसी के साथ उन्होंने अपने डायरेक्टर के लिए एक दिल छू लेने वाला पोस्ट लिखा है।

अनुपम खेर के लिए महेश भट्ट की चिट्ठी अनुपम खेर की तारीफ करते हुए महेश भट्ट ने चिट्ठी में लिखा- सारांश में बीवी प्रधान से लेकर रामायण में जटायु तक- आपकी क्या यात्रा रही है। आपका सिर्फ और सिर्फ उत्थान हुआ है। मैं आपके लिए खुश हूं।

अनुपम खेर की सफलता से बेहद खुश हैं महेश भट्ट उन्होंने आगे लिखा- "मुझे आपको स्वीडन में देखकर बहुत खुशी हुई। वो अनुभव किसी तरह आपके शरीर में आ गया है। आप अलग दिखते हैं। मैंने देखा जिस तरह आपने लोगों से हाथ मिलाया- आपका पूरा हाथ, आपकी पूरी अटेंशन सामने खड़े इंसान की तरफ होती है। आप कभी खुद को लेकर इतना श्योर नहीं लगे। ये मुझे सारांश में पार्क में बैठी महिला की याद दिलाता है। प्रधान को अपने बेटे अजय की राख को छोड़ना था, और वो महिला वहां बच्चों के साथ खेल रही थी। आप जिस तरह से उसे देखते हैं। वो आपका बुद्धा पल था। जीवन ने आपको झटका दिया, और उस पल का कुछ अंश आपकी आंखों, शरीर और दिल में रह गया। मैंने स्वीडन में वो दोबारा देखा।"

महेश भट्ट ने याद किए पुराने दिन महेश भट्ट ने कहा कि वो उस 28 साल के एक्टर और 34 साल के फिल्ममेकर के बारे में सोचते हैं जो उनके पाली हिल वाले घर में बात कर रहे थे। उस दिन हमने एक दूसरे को क्या दिया? मुझे नहीं पता। उसके बाद जो हुआ, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने लिखा- आप मुझे बहुत-बहुत ज्याद खुश करते हैं। मुझे उस शख्स की तरह खुशी हो रही है जिसने कभी आपका हाथ थामा था और अब वो आपको वहां जाता देख रहा है जहां मैं आपको कभी नहीं ले जा पाता। इससे ज्यादा मैं क्या मांग सकता हूं अनुपम?

अनुपम खेर ने महेश भट्ट के लिए लिखा दिल छू लेने वाला नोट अनुपम खेर ने महेश भट्ट का ये लेटर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक भावुक कर देने वाला पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा- "सारांश से जटायु तक। महेश भट्ट की तरफ से एक चिट्ठी। डियर भट्ट साहब। आज मैं धरती का सबसे खुश इंसान हूं। कल अचानक आपका मैसेज मिला, और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने इसे कृतज्ञता से भरे हृदय से पढ़ा और मुझे बहुत विनम्रता का अनुभव हुआ। ये ऐसा था जैसे मुझे मेरे 42 साल के काम का सबसे खूबसूरत सर्टिफिकेट मिला हो, और उस व्यक्ति की ओर से मिली सबसे आत्मीय सराहना थी, जिसने मेरे लिए पहली बार सिनेमा के दरवाजे खोले थे।"

महेश भट्ट की चिट्ठी पढ़ भावुक हुए अनुपम खेर उन्होंने आगे लिखा- "आप मेरे लिए मेरी पहली फिल्म 'सारांश' के डायरेक्टर से कहीं बढ़कर हैं। देश के सबसे अच्छे डायरेक्टर्स, लेखकों और ऑथर्स में से एक की तरफ से ये शब्द आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझ पर भरोसा करने और मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इंसान होने के लिए धन्यवाद। मैं ऐसा काम करने की कोशिश करता रहूंगा जिस पर आपको गर्व हो।"