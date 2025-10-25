Hindustan Hindi News
कैमरा के सामने शर्टलेस हुए अनुपम खेर, बोले- 70 साल की उम्र में…

संक्षेप: अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में अनुपम खेर बिना शर्ट के नजर आ रहे हैं। अनुपम खेर की इस तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किया है। अनुपम खेर ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन भी लिखा है। 

Sat, 25 Oct 2025 03:41 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक माने जाते हैं। वो इंडस्ट्री में लंबे वक्त से हैं। अनुपम खेर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। अब अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में अनुपम खेर बिना शर्ट के नजर आ रहे हैं। 70 की उम्र में अनुपम खेर की फिटनेस देख सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं।

अनुपम खेर ने शेयर की शर्टलेस तस्वीर

अनुपम खेर ने जो तस्वीर शेयर की है, वो एक जिम की तस्वीर है। इस तस्वीर में अनुपम खेर बिना शर्ट के हैं और उनकी पीठ नजर आ रही है। अनुपम खेर तस्वीर में जिम में कंधे की एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं।

70 की उम्र में भी बन सकते हैं पोस्टर बॉय

अनुपम खेर ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- 70 की उम्र में भी आप पोस्टर बॉय हो सकते हैं…क्योंकि आपको तब तक पता नहीं चलता है कि आप कितने मजबूत हैं जब तक मजबूत होना आपका एकमात्र विकल्प ना हो।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

अनुपम खेर की इस तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स ने प्यार लुटाया है। एक यूजर ने लिखा- उम्र बस एक नंबर है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- हर सन राइज के साथ आप जवान होते जा रहे हैं। एक तीसरे यूजर ने लिखा- सुपर लुकिंग। एक चौथे यूजर ने लिखा- जबरदस्त सर।

हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
