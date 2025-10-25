कैमरा के सामने शर्टलेस हुए अनुपम खेर, बोले- 70 साल की उम्र में…

संक्षेप: अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में अनुपम खेर बिना शर्ट के नजर आ रहे हैं। अनुपम खेर की इस तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किया है। अनुपम खेर ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन भी लिखा है।

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक माने जाते हैं। वो इंडस्ट्री में लंबे वक्त से हैं। अनुपम खेर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। अब अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में अनुपम खेर बिना शर्ट के नजर आ रहे हैं। 70 की उम्र में अनुपम खेर की फिटनेस देख सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं।

अनुपम खेर ने शेयर की शर्टलेस तस्वीर अनुपम खेर ने जो तस्वीर शेयर की है, वो एक जिम की तस्वीर है। इस तस्वीर में अनुपम खेर बिना शर्ट के हैं और उनकी पीठ नजर आ रही है। अनुपम खेर तस्वीर में जिम में कंधे की एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं।

70 की उम्र में भी बन सकते हैं पोस्टर बॉय अनुपम खेर ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- 70 की उम्र में भी आप पोस्टर बॉय हो सकते हैं…क्योंकि आपको तब तक पता नहीं चलता है कि आप कितने मजबूत हैं जब तक मजबूत होना आपका एकमात्र विकल्प ना हो।