मैं अपने देश से 8 साल छोटा हूं, स्वतंत्रता दिवस पर अनुपम खेर बोले- भारत को बदलते देखा है

अनुपम खेर ने स्वतंत्रता दिवस पर फैंस के लिए एक खास वीडियो शेयर किया है। एक्टर ने अपनी पुरानी यादें शेयर की हैं और कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसे सुनकर फैंस खुश हो गए हैं।

15 अगस्त को पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। इस खास दिन पर सभी स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। अब अनुपम खेर ने भी एक वीडियो शेयर किया है और कहा कि वह भारत से 8 साल छोटे हैं। वह बोले कि वह और हमारा देश साथ ही बड़े हुए हैं।

अनुपम बोले भारत और वह साथ बड़े हुए अनुपम ने वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके हाथ में तिरंगा नजर आ रहा है। वीडियो में वह बोलते हैं, ‘दोस्तों मैं अपने देश से केवल 8 साल छोटा हूं। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और मेरा जन्म 1955 में हुआ। इस हिसाब से कहूं तो हम दोनों साथ-साथ बड़े हुए हैं। मैंने अपने देश को बदलते हुए देखा है और शायद मेरे देश ने मुझे भी बदलते हुए देखा है और आगे बढ़ते हुए देखा है।’

संघर्ष की स्टोरी पिता और दादा से सुनी अनुपम बोले कि आजादी के समय में मैं वहां नहीं था, लेकिन मैंने आजादी की स्टोरी अपने पिता, दादाजी से सुनी है। मुझे पता है कि कितने सालों के संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली है।

अनुपम ने कहा कि 15 अगस्त सिर्फ एक डेट नहीं है कैलेंडर की बल्कि यह एक याद है जिसमें दर्द, स्ट्रगल और सैक्रिफाइज है जिसकी वजह से हम आजाद हुए। अपने तिरंगे को लहराते हुए देख मेरी आंखें नम हो जाते हैं।

अनुपम बोले युवा के लिए अलग है आजादी अनुपम ने यह भी कहा कि आज की युवा पीड़ी आजाद देश में पैदा हुई और उन्होंने आजादी के पीछे का स्ट्रगल नहीं देखा है। यही वजह है कि उनकी जो फीलिंग है फ्रीडम को लेकर वो अलग है।

आखिर में अनुपम बोले, ‘भारत ने मुझे मान, सम्मान और सबसे ऊपर मुझे पहचान दी है। ये मेरा गर्व है इसलिए तिरंगा मेरे घर में ही नहीं मेरे दिल में भी रहता है और जब वह लहराता है तो मेरे अंदर का भारत भी गर्व से खड़ा हो जाता है। भारत माता की जय।’

अनुपम ने वीडियो शेयर कर लिखा है, ‘भारत में और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सिर्फ हमारा देश नहीं, हमारी पहचान है। इसकी मिट्टी की खुशबू, अलग-अलग भाषाएं, पहनावे, त्योहार, धर्म और परंपराएं-सब अलग होकर भी हमें एक-दूसरे से जोड़ते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत है।’

‘हम दुनिया में कहीं भी रहें, अपने साथ थोड़ा-सा भारत जरूर लेकर चलते हैं-अपनी यादों में, अपने संस्कारों में, अपने खाने में, अपनी प्रार्थनाओं में और अपने दिल में।’