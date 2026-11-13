रामायण में भगवान राम से ज्यादा क्यों दमदार दिखे रावण? अनुपम खेर बोले- हिंदी फिल्मों में हमेशा….
नितेश तिवारी की रामायण फिल्म में राम से ज्यादा दमदार रावण को दिखाया गया है। अब फिल्म में जटायु के किरदार को आवाज देने वाले अनुपम खेर ने इसके पीछे की वजह बताई है।
रामायण फिल्म को लेकर क्रेज कम नहीं हो रहा बल्कि इसका जादू अब भी दर्शकों में बढ़ रहा है। नितेश तिवारी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणबीर कपूर ने राम और यश ने रावण का किरदार निभाया है। अब पहले पार्ट को लेकर कई लोगों का कहना है कि इसमें राम से ज्यादा रावण को ओवर दिखाया है तो इस पर अब अनुपम खेर का रिएक्शन आया है। अनुपम ने रामायण में जटायू के किरदार को आवाज दी है।
रावण को क्यों बड़ा दिखाया बतौर विलेन
द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बात करते हुए अनुपम ने कहा, ‘मुझे विश्वास है कि नितेश शुरुआत से जानते हैं कि वह फिल्म को 2 पार्ट्स में बनाएंगे। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। उन्हें विलेन को ज्यादा बड़ा दिखाना था ताकि दूसरे पार्ट में बुराई पर अच्छाई की जीत और भी बड़ी लगे। जब आप विलेन को स्थापित कर देते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि किस स्तर की चुनौती से पार होना है। शोले से लेकर कर्मा तक, हिंदी फिल्मों में हमेशा यह दिखाया जाता है कि विलेन कितना खतरनाक और ताकतवर है इसलिए ताकि जब एंड में हीरो उसे हराता है तो आपको एक अलग ही रोमांच महसूस होता है। मुझे लगता है कि यहां भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई गई है।’
अनुपम इस बात से भी असहमत हैं कि फिल्म में राम की तुलना में रावण अधिक दिलचस्प था। उन्होंने समझाया कि रावण को लार्जन देन लाइफ इसलिए भी दिखाया गया क्योंकि इसमें राम का चरित्र और बाकी कहानी में सामने आने वाला सफर भी शामिल था।
नितेश और नमित से ज्यादा फिल्म के बारे में कोई नहीं जानता
अनुपम ने कहा, ‘मुझे लगता है रावण इसलिए भी इंट्रेस्टिंग है क्योंकि राम इंट्रेस्टिंग है। रावण लार्जन देन लाइफ लग रहा था, लेकिन राम अलग हैं। राम खुद को अलग-अलग सीक्वेंस के जरिए प्रकट करते हैं जो कहानी के बाकी हिस्सों में देखने को मिलेंगे। इस पार्ट में जब जब आप जटायु और राम के बीच का सीन देखते हैं और राम को टूटते हुए पाते हैं तो उनकी मानवीयता देखकर लोगों का दिल भर आता है। इस फिल्म को नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी से ज्यादा कोई नहीं जानता। कुछ लोग होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ दूसरों की आलोचना करते हैं।’
जटायु की डबिंग का एक्सपीरियंस
अनुपम ने जटायु की डबिंग करने के अपने एक्सपीरियंस पर कहा कि नमित ने उन्हें अप्रोच किया था रोल के लिए। अनुपम ने बताया कि फिल्म निर्माताओं द्वारा उन्हें फिल्म की 9 मिनट की एक क्लिप दिखाए जाने के बाद उन्होंने अपना डबिंग सेशन एक दिन के लिए टाल दिया था। वह इतना हैरान थे कि वह खुद को तुरंत तैयार ही नहीं कर पाए रिकॉर्डिंग के लिए। अनुपम ने बताया कि कैसे उन्होंने 10-12 लाइन के लिए 5-6 घंटे डबिंग की थी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें