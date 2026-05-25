मैं ब्राह्मण हूं और आपको श्राप देता हूं..., अनुपम खेर ने फिल्मों में आने से पहले डायरेक्टर पर निकाली थी भड़ास

मैं ब्राह्मण हूं और आपको श्राप देता हूं..., अनुपम खेर ने फिल्मों में आने से पहले डायरेक्टर पर निकाली थी भड़ास
आज अनुपम खेर बॉलीवुड के उन दिग्गज अभिनेताओं में शुमार हैं, जिनके बिना कई फिल्में अधूरी लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके इस शानदार करियर की शुरुआत एक ऐसे श्राप से हुई थी, जिसने मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट को भी हिलाकर रख दिया था।
अनुपम खेर ने एक बार महेश भट्ट को श्राप दिया था। क्यों? दरअसल, अनुपम खेर फिल्मों में आने के लिए दर-दर भटक रहे थे। तभी उन्हें महेश भट्ट मिले। महेश भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म 'सारांश' में रोल ऑफर किया। तब अनुपम खेर सिर्फ 28 साल के थे। अनुपम खेर खुश हो गए और अपनी पहली फिल्म के लिए तैयारियां करने लगे।
फिर क्या हुआ?
अचानक अनुपम खेर को पता चला कि महेश भट्ट ने उन्हें हटाकर संजीव कुमार को ले लिया है। अनुपम खेर बुरी तरह से टूट गए और मुंबई छोड़कर वापस जाने का फैसला लिया। उन्हें महेश भट्ट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे में उन्होंने सोचा कि मुंबई छोड़ने से पहले वह अपने दिल की भड़ास महेश भट्ट को सुनाकर जाएंगे।
दोनों के बीच क्या बातचीत हुई?
एक्टर सीधे महेश भट्ट के घर पहुंच गए और उनसे कुछ ऐसी बातें कही कि डायरेक्टर को उन्हें बीच में ही चुप कराना पड़ गया। अनुपम खेर ने महेश भट्ट से कहा, 'आप अपनी इस फिल्म में सच्चाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की जिंदगी सच्चाई नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं और आपको श्राप देता हूं...।' उनके इतना कहते ही महेश भट्ट ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट किया।
क्या थी फिल्म की कहानी?
महेश भट्ट ने अनुपम खेर को दोबारा रोल दिया और 'सारांश' की शूटिंग शुरू की। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक बुजुर्ग दंपति अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद जीवन जीने की इच्छा ही छोड़ देते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब उन्हें नया उद्देश्य मिलता है।
मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड
'सारांश' (1984) का निर्देशन और लेखन महेश भट्ट ने किया था। ये अनुपम खेर की बड़े पर्दे पर पहली फिल्म थी और 1985 के ऑस्कर के लिए भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री भी थी। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म के लिए अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर और महेश भट्ट को शानदार कहानी के लिए कई अवॉर्ड मिला कहा था।
अनुपम खेर के करियर के बारे में
चार दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में अनुपमा खेर ने 540 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अनुपम खेर को अपने अभिनय के लिए दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आठ फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं। भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्म श्री और साल 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था।
अनुपम खेर की आने वाली फिल्में
अनुपम खेर की फिल्म 'खोसला का घोसला 2' 28 अगस्त और 'द इंडिया हाउस' 4 जून के दिन थिएटर्स में रिलीज होने वाली है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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