‘सबसे बड़ा धोखेबाज’, जब महेश भट्ट पर भड़क गए थे अनुपम खेर, गुस्से में दिया था श्राप

महेश भट्ट ने अपनी फिल्म सारांश की बात की। उन्होंने कहा कि फिल्म उनके हाथ से निकलने वाली थी। उन्होंने बताया कि जब उन्हें ये पता चला तो वो महेश भट्ट से मिलने गए थे। महेश भट्ट को अनुपम खेर ने कहा था कि वो एक फ्रॉड हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 11:14 AM
अनुपम खेर ने अपने करियर की शुरुआत महेश भट्ट की फिल्म सारांश से के थी। इस फिल्म में अनुपम खेर ने 28 साल की उम्र में 65 साल के व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। पर क्या आप जानते हैं ये फिल्म अनुपम खेर के हाथों से निकलने वाली थी। प्रोड्यूसर फिल्म में अनुपम खेर की जगह उस वक्त के सुपरस्टार और टॉप एक्टर संजीव कुमार को कास्ट करना चाहते थे। इस बारे में बात करते हुए अनुपम खेर ने कहा कि जैसे ही उन्हें ये बात पता चली, वो महेश भट्ट से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने महेश भट्ट से कहा था कि वो बहुत बड़े फ्रॉड हैं।

फिल्म से बाहर कर दिए गए थे अनुपम खेर

इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत के दौरान अनुपम खेर ने बताया कि उन्हें सारांश का शूट शुरू होने से 10 दिन पहले फिल्म से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने कहा, "सारांश का शूट शुरू होने से 10 दिन पहले से मुझे फिल्म से बाहर कर दिया गया था। मैं 28 साल का था और मैं 65 साल के व्यक्ति का किरदार निभा रहा था फिल्म में।"

अनुपम खेर ने पैक कर लिए थे अपने बैग

इस फैसले से अनुपम खेर टूट गए थे और उन्होंने मुंबई छोड़ने का प्लान बना लिया था। हालांकि, मुंबई छोड़ने से पहले अनुपम खेर ने महेश भट्ट से बात की। उन्होंने कहा, "मैंने महेश भट्ट को कॉल किया और उन्होंने मुझसे कहा- ‘प्रोड्यूसर्स ने एक स्थापित एक्टर को लेने का फैसला लिया है। चिंता नहीं करो, किसी और बूढ़े आदमी को रोल कर लो। वो भी उतना ही अच्छा है।’ मैं डर गया और अपना बैग पैक कर लिया। मैंने सोचा कि ये शहर और ये शख्स (महेश भट्ट) मेरे लायक नहीं है क्योंकि अगर छह महीने की तैयारी के बाद अगर वो मुझे फिल्म से बाहर कर सकते हैं तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा।"

महेश भट्ट पर भड़क गए थे अनुपम खेर

इसके बाद अनुपम खेर महेश भट्ट से उनके घर में मिलने गए थे। उन्होंने बताया, "मैंने महेश भट्ट से कहा, वो कैब देख रहे हैं, उसमें मेरा सामान है। मैं शहर छोड़ रहा हूं, लेकिन शहर छोड़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता था, आप धरती पर सबसे बड़े फ्रॉड हैं । आप धरती के सबसे बड़े धोखेबाज। आप सच के बारे में फिल्म बना रहे हो, और आपके अंदर सच्चाई नहीं है। छह महीने, आपने मुझे रिहर्स कराया और अब आपने मुझे फिल्म से बाहर निकाल दिया। आपने दिखाया कि आप एक आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं..., मैं एक ब्राह्मण हूं और आपको श्राप देता हूं।" अनुपम खेर ने आगे बताया कि इसके बाद महेश भट्ट ने प्रोड्यूसर्स को फोन किया और उनसे कहा कि ये जोसीन इसने अभी किया है, केवल यही वो रोल करेगा।

