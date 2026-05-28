'मंदिर वहीं बनाएंगे', अनुपम खेर ने अपनी 552वीं फिल्म का किया ऐलान, ‘रामभूमि’ की बताएंगे कहानी

अनुपम खेर ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म का नाम श्री रामभूमि है। एक्टर की फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने फिल्म के मुहूर्त से अपनी तस्वीर शेयर की है।

अनुपम खेर लंबे वक्त से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। अब तक अनुपम खेर अपने करियर में 551 फिल्में कर चुके हैं, और एक्टर ने अब अपनी 552वीं फिल्म का ऐलान कर दिया है। अनुपम खेर की नई फिल्म का नाम है श्री रामभूमि। इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है। फिल्म के मुहूर्त से अनुपम खेर ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है। अनुपम खेर की ये फिल्म राम जन्मभूमि को लेकर हुए विवाद और संघर्ष की कहानी दिखाएगी।

अनुपम खेर ने किया नई फिल्म का ऐलान अनुपम खेर ने आज यानी 28 मई को अपने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट शेयर किया है उसमें वो नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में अनुपम खेर सफेद शर्ट और डेनिम जींस में नजर आ रहे हैं। अनुपम खेर के हाथ में एक क्लैप बोर्ड है। इस क्लैप बोर्ड पर लिखा है- रामभूमि मुहूर्त।

क्या है अनुपम खेर की फिल्म का नाम? अपनी इस तस्वीर के साथ अनुपम खेर ने एक लंबा कैप्शन लिखा। अनुपम खेर ने लिखा- “रामभूमि मेरी 552 वीं फिल्म की घोषणा करते हुए बेहद खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। हर दशक…हर सदी…एक ऐसी कहानी आती है, जिसे बताया जाना जरूरी होता है। एक कहानी सत्य की। एक कहानी आस्था की। और एक कहानी घर वापसी की। इस यात्रा का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है। आपके प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं की जरूरत रहेगी। जय श्री राम।”

फिल्म का पहला लुक भी आया सामने इसी के साथ जी स्टूडियोज ने अनुपम खेर को टैग करते हुए फिल्म से जुड़ी जानकारी शेयर की है। जी स्टूडियोज ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें पहली तस्वीर में फिल्म का पहला लुक है। तस्वीर में बहुत सारे ईंट नजर आ रहे हैं जिस पर जय श्री राम लिखा है। उसपर छोटे फॉन्ट में लिखा है- सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इसके अलावा उसपर बड़े फॉन्ट में लिखा है- श्री रामजन्मभूमि। फिल्म से जुड़ी अन्य जानकारियां इस तस्वीर पर दी गई हैं।

इस पोस्ट की दूसरी तस्वीर में भगवान की एक मूर्ति, राम मंदिर का छोटा मॉडल, श्री रामभूमि का क्लैप बोर्ड और श्री राम लिखी एक ईंट नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर में अनुपम खेर समेत फिल्म की टीम के कुछ सदस्य नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर में भी फिल्म की टीम के लोग नजर आ रहे हैं।

फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अनुपम खेर के अलावा ऋत्विक भौमिक और अमृता खानविलकर नजर आएंगे। फिल्म को कामाख्या नारायण सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। कामाख्या नारायण सिंह की इसी साल द केरल स्टोरी 2 रिलीज हुई थी।