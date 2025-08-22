अनुपम खेर ने अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट के सवाल का जवाब देने से किया मना, बोले- नहीं बोलूंगा क्योंकि...

अनुपम खेर ने कुछ दिनों फिल्म तन्वी द ग्रेट डायरेक्ट की थी जिसे रिलीज के दौरान क्रिटिक्स ने पसंद किया। अब इस फिल्म को लेकर हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में बात की और जब इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि उन्होंने तन्वी नहीं देखी तो अनुपम नाराज हो गए।

अनुपम खेर की कुछ दिनों पहले फिल्म रिलीज हुई थी तन्वी द ग्रेट जिसे क्रिटिक्स से तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म चली नहीं। अब अनुपम हाल ही में एक पॉडकास्ट में पहुंचे जहां होस्ट ने कहा कि उन्होंने उनकी तन्वी फिल्म नहीं देखी है। अनुपम इससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद अनुपम होस्ट की तरफ पॉपकॉर्न भी फेंक देते हैं।

क्या है मामला दरअसल, होस्ट ने अनुपम की ना तो फिल्म देखी और ना ही कोई बुक पढ़ी है। इतना ही नहीं इंटरव्यू के दौरान अनुपम, होस्ट को उनका मुंह खोलने को बोलते हैं और उनके मुंह पर पॉपकॉर्न का निशाना बनाते हैं। होस्ट फिर बोलते हैं कि उन्हें हर्ट हुआ तो अनुपम बोलते हैं कि वह डिजर्व करते हैं।

अनुपम ने फिर नहीं दिया इस सवाल का जवाब दरअसल, अनुपम, चलचित्र टॉक शो के यूट्यूब चैनल पर आए थे। इस दौरान होस्ट पूछते हैं कि बतौर डायरेक्टर आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं तो अनुपम बोलते हैं कि मैं नहीं बोलूंगा इस बारे में क्योंकि आपने मेरी फिल्म नहीं देखी है। होस्ट ने बताया कि इंटरव्यू बीती शाम ही फाइनल हुआ है। अनुपम ने कहा कि उनके पास फिल्म देखने के लिए 20 दिन थे। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि आपको मेरा रेफ्रेंस नहीं पता तलेगा।

इसके बाद होस्ट माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि बाकी ऑडियंस उनके रेफ्रेंस को समझेंगे। इस पर अनुपम ने कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं सिक्योर लोगों में से नहीं हूं। मैं दूसरे पॉडकास्ट में दर्शकों को जवाब दे दूंगा।