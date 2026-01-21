एआर रहमान को अनूप जलोटा की सलाह- दोबारा हिंदू बन जाओ अगर...

संक्षेप: अनूप जलोटा उन सेलेब में से हैं जो कभी किसी भी मुद्दे पर बात करने से झिझकते नहीं हैं। अब उन्होंने एआर रहमान को दोबारा हिंदू में कन्वर्ट होने की सलाह दी है।

ए आर रहमान ने हाल ही में एक कहा था कि पिछले 8 सालों से उनके काम में काफी कमी आ गई है। उन्होंने इसके पीछे की वजह पॉलिटिकल पावर में शिफ्ट बताया था। इसके अलावा उन्होंने हिंट दिया था कि इसके पीछे की एक वजह कम्युनल थिंग भी हो सकती है। अब रहमान के इस स्टेटमेंट पर अनूप जलोटा का रिएक्शन आया है।

अनूप की रहमान को सलाह दोबारा हिंदू हो जाओ अनूप ने एक इंटरव्यू में कहा, म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान पहले हिंदू थे। उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और बहुत काम किया, बहुत नाम कमाया, लोगों के दिलों में बहुत अच्छी जगह बनाई। लेकिन अगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुस्लिम होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही हैं म्यूजिक देने के लिए तो फिर वो दोबारा हिंदु हो जाएं। तो उनको ये विश्वास होना चाहिए कि हिंदू होने के बाद, कन्वर्ट हो जाने के बाद, उनको फिर से फिल्में मिलना शुरू हो जाएंगी। यही तो उनका मतलब है तो मेरी सलाह है कि वो हिंदू हो जाएं और फिर ट्राय करें कि उनको दोबारा फिल्में मिलती हैं या नहीं।

रहमान ने किया है काफी काम बता दें कि इससे पहले अनूप ने एक इंटरव्यू में कहा था, ‘ये सब सच नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ 5 साल में 25 साल जितना काम किया है। इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। उन्होंने काफी काम किया है और कई अच्छे प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं।’

रहमान ने क्या कहा था दरअसल, रहमान से पूछा गया कि क्या उन्हें 1990 के दशक में अपने करियर की शुरुआत के दौरान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भेदभाव का सामना करना पड़ा था? तो इस पर रहमान ने बीबीसी एशियन नेटवर्क से बात करते हुए कहा, ‘मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन पिछले 8 साल से हो रहा है शायद पावर शिफ्ट की वजह से।’