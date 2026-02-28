रा.वन का सीक्वल कब बनाएंगे अनुभव सिन्हा? बोले- बहुत सी कहानियां हैं
शाहरुख खान की फिल्म Ra.One के सीक्वल का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। अब इस सीक्वल को लेकर अनुभव सिन्हा ने जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि क्या वो अपनी इस फिल्म का सीक्वल बनाएंगे?
साल 2011 में शाहरुख खान की साइंस फिक्शन फिल्म रा.वन रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया। फैंस अक्सर इस फिल्म के सीक्वल की बात करते हैं। फैंस शाहरुख खान से भी पूछ चुके हैं कि फिल्म का सीक्वल कब आएगा। शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन पर सवाल का जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि जब अनुभव सिन्हा चाहेंगे तब फिल्म का सीक्वल आएगा। अब इस फिल्म के सीक्वल को लेकर अनुभव सिन्हा ने बात की है।
क्या रा.वन का सीक्वल बनाएंगे अनुभव सिन्हा?
द लल्लनटॉप से खास बातचीत में अनुभव सिन्हा ने कहा कि शाहरुख खान ने बॉल उनकी तरफ फेंक दी। इसके बाद अनुभव ने कहा कि वो उन दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उन दोनों को अपने जीवन के दो से तीन साल इसे देने पड़ेंगे और अभी शाहरुख खान बहुत रफ्तार में हैं और वो भी ठीक-ठाक रफ्तार में हैं।
अनुभव सिन्हा बोले उनके पास बहुत सी कहानियां हैं
अनुभव ने बताया की वीएफएक्स वाली फिल्में शूट करने में बहुत वक्त लगता है। उन्होंने कहा कि रा.वन को बनाने में पांच साल लग गए थे। अब गो साल तो लगेंगे। अनुभव ने कहा कि उनके पास बहुत सी कहानियां हैं, वो लिक डालेंगे। फिर सोचेंगे कि अच्छी बनी है कि नहीं। अनुभव ने कहा कि उन्होंने उसके बाद से शाहरुख खान के बारे में बात ही नहीं की है क्योंकि अगर ये बात आगे निकल गई तो दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी।
130 करोड़ के बजट में बनी था शाहरुख खान की रा.वन
रा.वन की बात करें तो अनुभव सिन्हा ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ अर्जुन रामपाल और करीना कपूर नजर आई थीं। शाहरुख खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। boxofficeindia.com के मुताबिक, फिल्म का बजट 130 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 153.95 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की थी।
अस्सी ने अबतक कितनी की कमाई?
अनुभव सिन्हा की बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म अस्सी रिलीज हुई है। फिल्म में तापसी पन्नु अहम किरदार निभाती नजर आई हैं। फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने अबतक भारत में 7.45 करोड़ की कमाई कर ली है।
