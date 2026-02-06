'हिंदुस्तान की कहानी कहां है?', अनुभव सिन्हा ने बताया कि ऑडियंस को बॉलीवुड से क्या है शिकायत
अनुभव सिन्हा की अस्सी जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बीच अनुभव सिन्हा ने बताया कि आज के दर्शकों को बॉलीवुड से क्या शिकायत है। उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि उनकी कहानी कहां है।
अनुभव सिन्हा का नाम बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर्स में लिया जाता है। उन्हें अपने करियरि में आर्टिकल 15 जैसी समाजिक मुद्दों से लेकर रा.वन जैसी साइंस फिक्शन कहानी बनाने के लिए जाना जाता है। अब अनुभव सिन्हा की फिल्म अस्सी आ आ रही है। अनुभव सिन्हा इन दिनों अपनी उसी फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं। अस्सी के प्रमोशन के लिए दिए एक इंटरव्यू में अनुभव सिन्हा ने बताया कि आजकल के दर्शकों को बॉलीवुड से क्या शिकायत है।
भारत भ्रमण कर रहे हैं अनुभव सिन्हा
Digital Commentary के साथ खास बातचीत में अनुभव सिन्हा ने कहा कि वो इन दिनों भारत के छोटे शहरों का भ्रमण कर रहे हैं। वो छोटे-छोटे शहरों में जाते हैं। वहां, वो उन शहरों के डिजिटल कंटेंटे क्रिएटर से मिलते हैं। लोकल दुकानों पर जाते हैं। इस दौरान वो वहां के रहने वालों से बातचीत और मुलाकात भी करते हैं।
फैंस की अनुभव से क्या होती है मांग?
अनुभव सिन्हा ने कहा कि ज्यादातर छोटे शहरों में एक से ही लोग हैं। उन्होंने कहा कि वो लोगों को ऐसा महसूस कराते हैं कि वो लोग उनसे उनकी फिल्मों या उनके दोस्तों की फिल्मों के बारे में उन्हें क्या अच्छा नहीं लगा, उस बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। अभिनव सिन्हा ने बताया कि ऑडियंस को आजकल बॉलीवुड से शिकायत है।
उन्होंने बताया कि फैंस को उनकी फिल्मों से ये शिकायत है कि वो आजकल फिल्म में म्यूजिक नहीं डालते हैं। कई लोग अभिनव से कहते हैं कि उन्हें दस जैसी फिल्म बनानी चाहिए। वो उनसे कहते हैं कि वो 11 फिल्म बना दें।
दर्शकों को बॉलीवुड से क्या है शिकायत?
अनुभव ने कहा कि कुछ लोग प्रशंसा से मिलते हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं। वो सोच रहे हैं कि उनकी कहानियां कहां हैं? अनुभव ने कहा, "ज्यादातर मुझे ये सुनने में आया कि वो कहानी जो मुझसे दो-चार किलोमीटर में घट सकती हो, उसको उसी परिवेश में मुझे क्यों नहीं बता रहे आप। मेरे चारों तरफ इतना कुछ घट रहा है। अब उनका ये मोहभंग हो चुका है- हाई ब्रैंड फैशन से, हाई स्ट्रीट फैशन से…ये उनके पास है। उनका जब मन करेगा वो खरीद लेंगे। आजकल छोटे शहरों में डिजिटल क्रिएटर अच्छे पैसे कमा रहा है। तो उसको अब अगर गूची खरीदने का मन करेगा, तो वो गूची खरीद लेगा। अब उसको पर्दे पर गूची नहीं देखना है। तो उसका है कि मेरी कहानी कहां है? इस बात को लेकर काफी उत्तेजना से बात होती है कि हमारी कहानी कहां हैं? हिंदुस्तान की कहानी कहां है?
लेखक के बारे में
Harshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
