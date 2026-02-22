अनुभव सिन्हा ने छोटे बजट की फिल्मों को लेकर की बात, कहा, 'मुझे हिरानी और रोहित शेट्टी की फिल्में पसंद है, लेकिन...'

अनुभव इन दिनों अपनी हालिया रिलीज 'अस्सी' फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं। ये फिल्म 20 फरवरी को रिलीज हुई है। इस कोर्ट ड्रमा मूवी में तापसी पन्नू लीड रोल में हैं। ऐसे में अब अनुभव अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में आए हैं।

बॉलीवुड के जाने माने फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा अपनी दमदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अपने अब तक के करियर में अभिनवन ने कई गंभीर विषयों पर फिल्में बनाई हैं। अभिनव इन दिनों अपनी हालिया रिलीज 'अस्सी' फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं। ये फिल्म 20 फरवरी को रिलीज हुई है। इस कोर्ट ड्रामा मूवी में तापसी पन्नू लीड रोल में हैं। ऐसे में अब अभिनव अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में आए हैं। इस इंटरव्यू में अभिनव ने इंडियन सिनेमा में छोटे और मिड-बजट की फिल्में ब कमर्शियली फायदेमंद नहीं है इस सोच के बारे में बात की है।

'मैं आज बिल्कुल उल्टा कह रहा हूं' कोर्टरूम ड्रामा 'अस्सी' के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने 2022 में, अपनी थ्रिलर 'अनेक' की रिलीज के बाद, कहा था कि छोटी और मिड-साइज फिल्मों को लिमिटेड थिएटर रिलीज होना चाहिए, उसके बाद एक छोटा OTT रिलीज विंडो होना चाहिए। ऐसे में अब अनुभव ने हाल ही में मिड-डे के साथ एक इंटरव्यू में कहा, 'मैं आज बिल्कुल उल्टा कह रहा हूं। भविष्य इसी साइज (फिल्मों का) का है। मिड-साइज, मीडियम बजट और हाई-कॉन्सेप्ट फिल्मों में अच्छे ROI (रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट) का सबसे ज्यादा मौका होता है।'

छोटे बजट की फिल्मों पर अनुभव सिन्हा फिल्ममेकर ने आगे कहा, 'एक दर्शक के तौर पर मुझे राजकुमार हिरानी और रोहित शेट्टी की फिल्में पसंद हैं। लेकिन एक फिल्ममेकर के तौर पर, मुझे बस यही चाहिए। इसलिए, मैं अपने और अपने साथियों के उन फिल्मों को बनाने के अधिकार के लिए लड़ूंगा जिन पर हमें विश्वास है।'

अस्सी पर अनुभव सिन्हा 'अस्सी' की रिलीज से पहले, अनुभव ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात की थी कि और बताया था कि कैसे सही मार्केटिंग और बड़े प्रमोशनल बजट 'अस्सी' जैसी छोटी फिल्मों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, 'अगर इन फिल्मों को प्रमोट करने के लिए दोगुना या तिगुना बजट होता, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। दर्शक अस्सी का इंतजार कर रहे हैं, खास तौर पर अस्सी फिल्म का नहीं, बल्कि अस्सी जैसी फिल्म का। पिछले मौकों पर, हमने उन्हें यह आसानी से नहीं दी।'