Anu Malik Reveals Jubeen Garg Health Issue Used to Have BlackOuts Told Me Wont Be Back 'वह अचानक से ब्लैकआउट हो जाता था', जुबिन गर्ग ने अनु मलिक को बताई थी अपनी यह हेल्थ प्रॉब्लम, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAnu Malik Reveals Jubeen Garg Health Issue Used to Have BlackOuts Told Me Wont Be Back

'वह अचानक से ब्लैकआउट हो जाता था', जुबिन गर्ग ने अनु मलिक को बताई थी अपनी यह हेल्थ प्रॉब्लम

Jubeen Garg Health Issues: अनु मलिक को जुबिन गर्ग ने बताई थी अपनी यह हेल्थ प्रॉब्लम। बोले- उसने कहा था कि अनु सर मैं अब मुंबई वापस नहीं आना चाहता।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 09:10 AM
share Share
Follow Us on
'वह अचानक से ब्लैकआउट हो जाता था', जुबिन गर्ग ने अनु मलिक को बताई थी अपनी यह हेल्थ प्रॉब्लम

मशहूर प्लेबैक सिंगर जुबिन गर्ग का यूं अचानक इस दुनिया को अलविदा कह जाना उनके फैंस के दिल पर गहरी चोट दे गया। सिंगापुर में एक इवेंट के लिए पहुंचे जुबिन की स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई। बॉलीवुड के दिग्गज म्यूजिशियन और सिंगर अनु मलिक ने जुबिन को याद करते हुए कहा है कि वह बहुत विनम्र और प्यारे इंसान थे। दिवंगत सिंगर जुबिन गर्ग और अनु मलिक ने साल 2008 में आई फिल्म 'मिशन इस्तानबुल' और 2003 में आई 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' के लिए साथ में काम किया था।

'अचानक से ब्लैकआउट हो जाता था'

अनु मलिक ने HT के साथ बातचीत में बताया, "वो बहुत प्यारे और शालीन इंसान थे। अब इससे ज्यादा कोई किसी के बारे में क्या ही बोल सकता है? मैं किसी और के जरिए उनसे पहली बार असम में मिला था। मैंने उन्हें फिजा में गाना गवाया था और हम काफी तेजी से साथ में आगे बढ़े थे।" अनु मलिक ने जुबिन की सेहत के बारे में बात करते हुए कहा, "वो मुझे बताया करता था कि वह अचानक से ब्लैकआउट हो जाता था।" मैंने उससे कहा था कि अपनी जांच करवाओ और इसका इलाज चलाओ।

जुबिन को असम से था बेशुमार प्यार

अनु मलिक ने कहा कि इसके बाद वो दोनों टच में नहीं रह सके। उन्होंने कहा- उसने कभी फोन भी नहीं किया, और चला गया। अनु मलिक ने बताया कि जुबिन गर्ग को असम की पहाड़ियों और प्रकृति से गहरा लगाव था। वे मुम्बई में ज्यादा काम कर सकते थे, लेकिन हमेशा असम लौटना पसंद करते थे। जुबिन एक कमाल के सिंगर होने के साथ-साथ एक नेकदिल इंसान भी थे। जुबिन सामाजिक कामों में सक्रिय रहते थे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने के लिए एक चैरिटी भी चलाते थे।

कहा था- सर अब वापस नहीं आऊंगा

अनु मलिक ने बताया कि जुबिन को उनके बॉर्डर वाले म्यूजिक पर बहुत गर्व होता था। अनु मलिक अक्सर जुबिन से मुंबई में रहने के लिए कहा करते थे ताकि उन्हें और ज्यादा, और बेहतर काम मिल सके। लेकिन जुबिन को अपने यहां की आबोहवा से बहुत प्यार था और वह किसी भी सूरत में उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। एक बार अनु मलिक को जुबिन ने कहा- अनु सर मैं अब मुंबई वापस नहीं आना चाहता। आप बुला लोगे तो आ जाऊंगा, और गाना गाते ही असम लौट जाया करूंगा।

Jubeen Garg

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।