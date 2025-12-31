Border 2: अनु मलिक ने मांगा 'संदेशे आते हैं' में क्रेडिट, कहा- ..क्योंकि यह गाना मैंने ही बनाया है

संक्षेप: फिल्म बॉर्डर-2 में फिर एक बार वही पुराना चार्म डालने की मेकर्स भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसी का हिस्सा है ‘संदेशे आते हैं’ को रीमेक किया जाना जिसमें अनु मलिक अपना क्रेडिट मांग रहे हैं।

साल 1997 में रिलीज हुई जेपी दत्ता की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल 23 जनवरी को रिलीज होने जा रहा है। मेकर्स ने इस फिल्म के लिए पिछले पार्ट का सुपरहिट गाना 'संदेशे आते हैं' रीमेक करने की बात कही है। उस दौर का यह एवरग्रीन गाना आज भी देशभक्ति से लबरेज कर देता है और लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए है। लेकिन इसी बीच इस रीमेक सॉन्ग पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। म्यूजिशियन अनु मलिक का कहना है कि मेकर्स को गाने के रीमेक में उन्हें क्रेडिट देना होगा।

अनु मलिक ने मांगा गाने में क्रेडिट इसी हफ्ते 'संदेशे आते हैं' के रीमेक का टीजर बॉर्डर-2 के मेकर्स ने जारी किया था। रीमेक सॉन्ग को गाया है मिथून ने और बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। ऑरिजनल गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे और म्यूजिक अनु मलिक ने दिया था। यही वजह है कि रीमेक सॉन्ग में अनु मलिक उन्हें क्रेडिट दिए जाने की बात कह रहे हैं। अनु मलिक ने एक समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में कहा कि मुझे यकीन है कि वो मेरा नाम जरूर देंगे, क्योंकि वो गाना मैंने ही बनाया है।

'क्योंकि यह गाना मैंने ही बनाया है' अनु मलिक ने पीटीआई के साथ बातचीत में कहा, "मुझे लगता है गाने को रीक्रिएट किया गया है। मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। मुझे यकीन है कि वो मेरा नाम देंगे, क्योंकि यह गाना मैंने ही बनाया है। उन्हें देना ही चाहिए, क्योंकि लोग हमारे कॉन्ट्रिब्यूशन के बारे में जानते हैं। वो इससे बच नहीं सकते। 'संदेशे आते हैं' के बिना बॉर्डर बन ही नहीं सकती। अनु मलिक और जावेद अख्तर दोनों का योगदान तारीफ के काबिल है, इसलिए उन्हें हमारा नाम कहीं न कहीं जरूर डालना होगा।" लेकिन क्या मेकर्स अनु की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? यह तो वक्त ही बताएगा।