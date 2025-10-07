अंशुला कपूर को सौतेली बहनों ने यूं किया तैयार, देखें खुशी-जान्हवी संग सगाई से पहले का वीडियो

Anshula Kapoor Unseen Video: अंशुला कपूर ने अपनी सगाई से पहले का वो वीडियो साझा किया है जिसमें उनकी बहन खुशी और जान्हवी कपूर उन्हें तैयार करती नजर आ रही हैं।

कपूर परिवार की बेटी अंशुला कपूर की उनके बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई हाल ही में सुर्खियों में रही। सगाई की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, और अब अंशुला ने खुद एक अनदेखा वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है। वीडियो सगाई से पहले का है जब जान्हवी कपूर और खुशी कपूर अपनी बहन अंशुला को तैयार कर रही हैं। यह वीडियो पोस्ट करते हुए अंशुला ने अपनी दोनों बहनों के लिए प्यार इंस्टा पोस्ट में जाहिर किया है। कई सेलेब्स ने इस वीडियो पर रिएक्शन भी दिया।

अंशुला का सौतेली बहनों के लिए प्यार वीडियो में खुशी और जान्हवी कपूर अपनी बहन के बाल ठीक करती नजर आ रही हैं। अंशुला ने एक छोटी सी क्लिप और इस मौके की तस्वीरें साझा की हैं। वीडियो के कैप्शन में खुशी कपूर ने अपनी खुशी साझा करते हुए लिखा, "नहीं पता था कि उनके खामोश प्यार की मुझे कितनी जरूरत है, जब तक मुझे यह प्यार मिल नहीं गया। एक ऐसा प्यार जिसे शब्दों की जरूरत नहीं है। बस सही मौके पर एक झप्पी। एक हाथ जो मेरा हाथ थामने के लिए आगे बढ़े। एक लुक जो कहे- हम हैं तुम्हारे साथ।

अंशुला की पोस्ट पर सेलेब्स के कमेंट अंशुला कपूर ने लिखा- उस तरह का प्यार जो बड़ी खामोशी से तुम्हारी तरफ आता है, लेकिन एक शोर के साथ मेरे दिल में ठहर जाता है। मेरी साउंडिंग बोर्ड, मेरी हमेशा तैयार चीयर लीडर्स, मेरा अनकहा सुकून। शुक्रिया हमेशा मेरी वो जमीन बनने के लिए जहां मैं हमेशा आराम से उतर सकती हूं। अंशुला की पोस्ट पर खुशी कपूर ने कमेंट किया- आई लव यू। वहीं संजय कपूर ने हर्ट इमोजी बनाकर प्यार जताया। हुमा कुरैशी और अन्य तमाम सेलेब्रिटीज ने भी अंशुला की पोस्ट पर कमेंट किया है।