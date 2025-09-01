anshula Kapoor tells what made her and arjun talk to janhvi Khushi after sridevis death श्रीदेवी के निधन के बाद सौतेली बहनों जाह्नवी-खुशी के करीब क्यों आए अंशुला, अर्जुन; बताया, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडanshula Kapoor tells what made her and arjun talk to janhvi Khushi after sridevis death

श्रीदेवी के निधन के बाद सौतेली बहनों जाह्नवी-खुशी के करीब क्यों आए अंशुला, अर्जुन; बताया

श्रीदेवी जिंदा थीं तो अंशुला और अर्जुन जाह्नवी और खुशी से दूरी रखते थे। उनके मन में खटास भी थी। श्रीदेवी के निधन के बाद से बोनी के चारों बच्चे एक हो गए। अब अंशुला ने बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 03:18 PM
share Share
Follow Us on
श्रीदेवी के निधन के बाद सौतेली बहनों जाह्नवी-खुशी के करीब क्यों आए अंशुला, अर्जुन; बताया

श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन कपूर और अंशुला ने उनकी दोनों बेटियों का काफी सपोर्ट किया। 2018 के पहले उन लोगों के बीच बातचीत नहीं होती थी। अंशुला ने बताया कि ऐसी क्या वजह थी जो उन्होंने और अर्जुन कपूर ने जाह्नवी और खुशी के बुरे वक्त में साथ देने का फैसला लिया। अंशुला ने यह भी बताया कि पहले से उनके बारे में जो सोच थी या जो परिवार ने बताया था उससे हटकर दोनों को जानने का समय मिला और अब अच्छी बॉन्डिंग है।

छोटी थीं जाह्नवी और खुशी

अंशुला द क्विंट से बात कर रही थीं। उन्होंने कहा, 'जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, मैं अपने बारे में बता सकती हूं, अपने भाई का नहीं, मेरे मन में ये था कि मुझ पर क्या गुजरी थी जब मेरी मां नहीं रही थीं। मैं नहीं चाहती थी कि वे दोनों अकेले ये चीज फेस करें। मेरे और भैया के बीच यही बातचीत हुई थी कि हम नहीं चाहते थे कि ये सिचुएशन वो दोनों अकेले फेस करें क्योंकि हमारी मां मरी थीं उसकी तुलना में वे दोनों बहुत छोटी थीं। उन्हें वही कष्ट तब झेलना था जब वे 17 और 20 साल की थीं। हमने सपोर्ट के लिए उनसे बात की।'

समझने का वक्त मिला

अंशुला ने बताया कि उनके भाई अर्जुन कपूर उस सिचुएशन में हर हाल में अपने पिता बोनी कपूर के साथ खड़े रहना चाहते थे। अंशुला बोलीं, '2018 के बाद हमने उन्हें जानना शुरू किया यह एक ब्लैंक स्लेट की तरह था। हमने एक-दूसरे के बारे में जो सोच रखा था या परिवार ने जो बताया था उससे अलग एक-दूसरे को समझने का वक्त मिला।'

अच्छी है बॉन्डिंग

अंशुला ने बताया कि अब उन लोगों के बीच ऐसा बॉन्ड है कि जाह्नवी और खुशी जानती हैं कि कुछ भी हो जाए वह उनकी बड़ी बहन हैं। वे लोग एक-दूसरे को जज नहीं करते। वे चारों एक-दूसरे से दिल की बात करने में सहज हैं। जाह्नवी ने ये जिम्मेदारी ली है कि वे सारे लोग एक-दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताएं।

sridevi Arjun Kapoor Janhvi Kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।