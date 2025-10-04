अंशुला कपूर ने सगाई पर खास अंदाज में मां को किया याद; 'उनकी मौजूदगी…'

अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की 2 अक्टूबर को रोहन ठक्कर से सगाई हुई। सगाई में अंशुला ने खास अंदाज में अपनी दिवंगत मां को खास अंदाज में याद किया। उन्होंने सगाई की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं।

फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी मोना शौरी की बेटी अंशुला कपूर ने दो अक्टूबर को अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ सगाई की। इस खुशी के मौके पर अंशुला के सभी परिवार के लोग वहां मौजूद रहे। इस मौके पर अंशुला ने खास अंदाज में अपनी दिवंगत मां को भी याद किया। उन्होंने जो तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, उसमें वो खास तस्वीर भी शेयर की। अंशुला ने पोस्ट में भी अपनी मां का जिक्र किया।

अंशुला ने खास मौके पर मां को ऐसे किया याद अंशुला कपूर ने अपने खास दिन पर अर्पिता मेहता का डिजाइन किया पर्पल लहंगा पहना। वहीं रोहन ब्लैक रंग की शेरवानी में बेहद हैंडसम नजर आए। अंशुला ने जो तस्वीरें शेयर कीं उसमें एक तस्वीर जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो थी एक खास कुर्सी।

सगाई में दिखा मां का फ्रेम अपनी मां के लिए अंशुला ने एक कुर्सी खाली छोड़ी। उस कुर्सी पर पर्पल रंग की साड़ी से सजावट थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो साड़ी अंशुला की मां मोना की है। उस कुर्सी पर अंशुला ने अपनी मां का एक फोटो फ्रेम रखा हुआ है। अंशुला ने उस कुर्सी के साथ तस्वीर क्लिक कराई।