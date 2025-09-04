Anshula Kapoor Opens Up On Boney Kapoor Mona Kapoor Divorce Says Relationship Did Not Work Because Of Me बोनी कपूर और मोना के तलाक से टूट गई थीं बेटी अंशुला, मां ने फिर बताया रिलेशनशिप 2 लोगों के…, Bollywood Hindi News - Hindustan
बोनी कपूर और मोना के तलाक से टूट गई थीं बेटी अंशुला, मां ने फिर बताया रिलेशनशिप 2 लोगों के…

अंशुला कपूर पहले पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा बात नहीं करती थीं। लेकिन अब वह खुलकर अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं। अंशुला ने अब बताया कि कैसे बोनी कपूर और मोना के तलाक से वह टूट गई थीं। उन पर इसका काफी गहरा असर पड़ा था।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 05:54 AM
बोनी कपूर, श्रीदेवी से शादी करने से पहले शादीशुदा थे मोना के साथ। बोनी और मोना के 2 बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर हैं। जब बोनी ने दूसरी शादी की तब दोनों बच्चों पर काफी असर पड़ा था। अब एक इंटरव्यू में बात करते हुए अंशुला ने कहा कि उन्हें लगता था कि उनकी वजह से ही बोनी और मोना अलग हुए हैं।

अंशुला ने द क्विंट से बात करते हुए कहा, जब मेरे पैरेंट्स अलग हो गए, तब शायद 5 या 6 साल की उम्र में ही मुझमें आत्मविश्वास की कमी आ गई। मैं काफी समय तक सोचती कि मेरे पैरेंट्स का रिलेशन मेरी वजह से नहीं चला और उसकी जड़ मैं थी। 6 साल के बच्चे के लिए प्रेशर लेना बहुत था। लेकिन मेरी मां ने मदद की और समझाया कि रिलेशनशिप 2 लोगों के बीच होते हैं। वे किसी न किसी वजह से शुरू और खत्म होते हैं दोनों के बीच और एक बच्चे के रूप में, आपका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

अंशुला ने अपनी मां को लेकर कहा, 'मेरी मां ने ही मेरे पंखों को हवा दी है। वह मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टर थीं क्योंकि वह सब कुछ थीं मेरे लिए। मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फइडेंस नहीं था। अगर वह नहीं होतीं तो ऐसा लगता कि कोई शैतान मेरे कंधे पर बैठा है, मेरा खुद का दिमाग मुझे नीचे गिराता। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी नॉर्मल लाइफ जी पाती अगर मुझे इतना इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो।'

अंशुला ने आगे बताया कि कैसे जब उनके पैरेंट्स अलग हुए तो उन्हें सोसाइटी का जजमेंट झेलना पड़ा। वह बोलीं, 'जब किसी ग्रुप में जाते तो लोग हमें देखकर चुप हो जाते, आंटी लोग अपनी आंखों से जज करने लग जाती थीं और कुछ आपसे बात ही नहीं करते। इससे आपको काफी बुरा लगता है और आप आइसोलेट हो जाते हो।'

मां को लेकर अंशुला ने कहा कि उनकी मां ने सिंगल पैरेंट की जिम्मेदारी काफी अच्छे से निभाई। वह बोलीं, ‘मेरी मां भले ही खुद अपनी लड़ाई लड़ रही थीं, कई बार वह टूटी भी होंगी, लेकिन मेरे लिए वह सुपरवुमन थीं। वह सब खुद करती थीं। मैं सोचती थी कि जैसे मां सब करती हैं, मैं भी वैसे ही खुद सब करूंगी। लेकिन मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं वो सब करने लगी जब तक एक दिन अर्जुन ने मुझे बोला कि उनके पास च्वाइस नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास है। तुम ब्रेक ले सकती हो।’

अंशुला के बारे में बता दें कि कुछ समय पहले वह शो द ट्रेटर्स में नजर आई थीं जहां उनको काफी पसंद भी किया गया। अंशुला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं जिसमें वह बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज भी शेयर करती हैं तो वहीं सोसाइटी के अहम मुद्दों पर भी बात करती हैं।

