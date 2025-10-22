अन्नू कपूर ने बताई अपनी अंतिम इच्छा, बोले- अगर मैं दिवाली या ईद पर मरूं तो…

संक्षेप: असरानी की अंतिम इच्छा थी कि वह नहीं चाहते थे कि उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ जुटे। अब अन्नू कपूर ने भी अपनी लास्ट विश बताई है। उनका कहना है कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते।

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर असरानी के निधन पर अन्नू कपूर ने शोक जताया है। असरानी से प्रेरणा लेकर अन्नू कपूर ने भी अपनी अंतिम इच्छा जताई है। अन्नू कपूर का कहना है कि अगर उनका निधन किसी त्योहार या राष्ट्रीय पर पर हो तो वह चुपचाप विदा चाहते हैं। बता दें कि असरानी के निधन की खबर 20 अक्तूबर को आई थी। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि वह चाहते थे कि अंतिम क्रिया में घर के लोग ही शामिल हों। वह नहीं चाहते थे कि लोग जुटें।

अन्नू कपूर ने जताई ये इच्छा असरानी के निधन पर कमेंट करते हुए एएनआई से बातचीत में अन्नू कपूर बोले, 'उनकी इस इच्छा ने मुझे भी प्रेरित किया...जब मेरा इस दुनिया नामक होटल से चेकआउट उकने का समय आए और वो तिथि और वो समय किसी राष्ट्रीय पर्व से जुड़ा हो...15 अगस्त या 26 जनवरी से जुड़ा हो...या किसी त्योहार से जुड़ा हो... दिवाली से जुड़ा हो... होली से जुड़ा हो... ईद से जुड़ा हो... तो मेरा संस्कार गुप्त रूप से किया जाए। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूं और मैं इस दुनिया में बोझ बनकर नहीं जीना चाहता।'



