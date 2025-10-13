Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAnnu Kapoor recalls bad experience with Nawazuddin Siddiqui Call Him frivolous person

'बहुत सॉफ्ट-सॉफ्ट लगाता...' 28 साल छोटी एक्ट्रेस संग लिपलॉक पर नवाज़ुद्दीन की बात सुन अन्नू कपूर बोले- ‘फालतू आदती’

अन्नू ने अपने करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वो हमेशा ही अपनी एक्टिंग के चलते सुर्खियों में रहे। ऐसे में अब अन्नू कपूर ने एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात की। यही नहीं, अन्नू ने नवाजुद्दीन को 'तुच्छ' भी बताया।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 03:18 PM
share Share
Follow Us on
'बहुत सॉफ्ट-सॉफ्ट लगाता...' 28 साल छोटी एक्ट्रेस संग लिपलॉक पर नवाज़ुद्दीन की बात सुन अन्नू कपूर बोले- ‘फालतू आदती’

Annu Kapoor on Nawazuddin Siddiqui: बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अन्नू कपूर आज इंडस्ट्री के उन स्टार्स में से हैं जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अन्नू ने अपने करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वो हमेशा ही अपनी एक्टिंग के चलते सुर्खियों में रहे। ऐसे में अब अन्नू कपूर ने एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात की। यही नहीं, अन्नू ने नवाजुद्दीन को 'तुच्छ' भी बताया। आइए जानते हैं आखिर नवाज को लेकर अन्नू को इतना गुस्सा क्यों हैं।

28 साल छोटी एक्ट्रेस को किस को लेकर बोले थे नवाज

अन्नू कपूर हाल ही में शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट का हिस्सा बने। इस दौरान अन्नू ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। बातचीत के दौरान अचानक एंकर ने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार नवाज भाई आए थे। उन्होंने 28 साल छोटी अवनीत कौर के साथ उनके लिप-लॉक सीन के बारे में बात करते हुए कहा था, 'बहुत सॉफ्ट-सॉफ्ट लगाता है।' बस फिर क्या था ये नवाज़ुद्दीन का नाम सुनते ही अन्नू कपूर ने कुछ ऐसा बताया, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अन्नू ने कहा, 'उन्हें कई साल पहले गोवा में इनवाइट किया गया था, जहां एक क्लब ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्होंने मुझे मंच पर नवाजुद्दीन का इंटरव्यू लेने के लिए रिक्वेस्ट किया था। शुरू में, एक्साइटेड थे क्योंकि वो नवाजुद्दीन की एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी वो काफी इम्प्रेस थे, क्योंकि नवाज रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की थी, लेकिन बाद में उनकी राय बदल गई।

वो बहुत फालतू किस्म का आदमी है

अन्नू के बताया, 'नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ज्यादा जवाब नहीं दे रहे थे, तो मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए सोचा था कि उनकी लव लाइफ के बारे में पूछ लूं। जब मैंने उनसे उनके रिश्तों के बारे में पूछा, तो उन्हें कहा, 'बहुत सी आई और चली गईं।' जिस तरीके से उसने ये कहा, उससे मुझे लगा कि वो एक 'फालतू किस्म' का आदमी है। 'बहुत सी आईं और चली गईं' से आपका क्या मतलब है बे? ये बहुत सस्ता किसम का कमेंट होता है।'

मैं उसे बाहर निकाल देता

इसके बाद आगे जब पॉडकास्ट में एंकर ने अन्नू से पूछा कि ऐसा लग रहा था कि दोनों की आपस में नहीं बनी। इस पर अन्नू ने सहमति जताई और बताया, 'बातचीत काफी हद तक एक तरफा थी। उनके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए मुझे बोलते रहना पड़ा। बाद में, आयोजकों ने शिकायत करते हुए कहा, 'सर, आप ही तो बोल रहे थे।' मैंने उनसे कहा, 'आप किस तरह के इंसान को इंटरव्यू के लिए लाए हैं, अगर उसके पास कहने को कुछ है ही नहीं? वह मेरा अपमान कैसे कर सकता है? अगर उसने ऐसा किया होता, तो मैं उसे बाहर निकाल देता। उसने खुद का अपमान किया है।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Nawazuddin Siddiqui Annu Kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।