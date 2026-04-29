इंटीमेट सीन में कंट्रोल खो बैठा था एक्टर, कट बोलने पर भी नहीं रुका; अन्नू कपूर बोले- लोग फायदा उठाते हैं
अन्नू कपूर का कहना है कि वह इंटीमेट सीन करते वक्त ध्यान रखते हैं कि हिरोइन को दिक्कत ना हो। उन्होंने एक पुरानी घटना याद की जब हीरो कंट्रोल खो बैठा था और एक्ट्रेस के लिए अजीब स्थिति हो गई थी।
अन्नू कपूर के बेबाक बयान सुर्खियों में रहते हैं। रीसेंटली उन्होंने फिल्मों में इंटीमेट सीन्स की शूटिंग पर बात की। उन्होंने बिना नाम लिए पुरानी घटना का जिक्र किया जब हीरो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया था और हिरोइन के लिए सिचुएशन संभालना मुश्किल हो गया था। अन्नू ने बताया कि कट बोलने के बाद भी एक्टर नहीं रुका था। एक्ट्रेस दो दिन तक कमरे से नहीं निकली थी।
कई लोग फायदा उठाते हैं
अन्नू कपूर ने सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में इंडस्ट्री और फिल्मों के शूट से जुड़ीं काफी बातें कीं। फिल्मों में इंटीमेट सीन्स की शूटिंग पर बात आई तो उन्होंने पुरानी घटना याद की। अन्नू बोले, 'मैंने देखा है कि एक्टर्स शूटिंग के समय उत्तेजित हो जाते हैं और डायरेक्टर्स के कट करने पर भी नहीं रुकते। कई लोग ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। एक ऐसे ही सीन के दौरान हीरो भावनाओं में बह गया था। कट के बाद भी नहीं रुका। एक्ट्रेस को वहां से हटने में स्ट्रगल करना पड़ा। वह इतनी डर गई थी कि दो दिनों तक कमरे से बाहर नहीं आई।'
प्रियंका के साथ किसिंग सीन
अन्नू कपूर ने एक्टर्स का नाम नहीं लिया लेकिन हंसकर बोले कि अगर वह इंटरव्यू देख रही होगी तो जरूर इस बात को सही बताएंगी। अन्नू कपूर ने प्रियंका चोपड़ा के साथ सात खून माफ की शूटिंग का भी जिक्र किया। उनका प्रियंका चोपड़ा के साथ किसिंग सीन था लेकिन वह सहज नहीं थीं। अन्नू बताते हैं,'विशाल ने कहा था कि सीन किसी वजह से लिखा गया है और हटाया नहीं जा सकता। बाद में उनकी टीम ने बताया कि वह कम्फर्रटेबल नहीं थीं। मैंने कोई तमाशा नहीं किया लेकिन किसी तरह खबर फैल गई।'
प्रोफेशनली करते हैं सीन
अन्नू कपूर ने बताया कि वह ऐसे सीन को बहुत प्रोफेशनली करते हैं। अगर एक्ट्रेस नर्वस होती है तो वह पूछते हैं कि क्या वह ठीक हैं। ज्यादा नहीं पूछते कि कहीं और अनकम्फर्टेबल ना हो जाए।
प्रियंका कॉन्ट्रोवर्सी
प्रियंका चोपड़ा के किसिंग सीन पर अन्नू कपूर का पुराना बयान चर्चा में रह चुका है। अन्नू कपूर ने एएनाई के पॉडकास्ट में कहा था कि प्रियंका चोपड़ा को अगर किसी हीरो को किस करना होता तो वह ना नहीं कहतीं। अन्नू बोले थे कि ना उनकी पर्सनैलिटी है, ना लुक्स हैं इसीलिए प्रियंका ने किस करने से मना कर दिया। बता दें कि सात खून माफ में अन्नू कपूर प्रियंका चोपड़ा के सात पतियों में से एक बने हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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