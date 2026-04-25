अन्नू कपूर को किस करने से झिझक रही थीं प्रियंका चोपड़ा, एक्टर बोले- मुझे पता था, लेकिन मैंने…
अन्नू कपूर और प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म सात खून माफ में साथ काम किया था। उस सीन में प्रियंका और अन्नू के बीच कुछ इंटीमेट सीन थे जिन पर हाल ही में अन्नू ने अपनी बात रखी।
प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 7 खून माफ जब रिलीज हुई थी तब काफी चर्चा में रही थी। इस फिल्म में प्रियंका लीड रोल में थीं, लेकिन उनके साथ कई मेल एक्टर्स थे जिसमें से एक अन्नू कपूर थे। अन्नू कपूर और प्रियंका के बीच फिल्म में इंटीमेट सीन थे। जब फिल्म रिलीज हुई थी तब अन्नू ने कहा था कि प्रियंका मुझे किस करने से झिझक रही थीं क्योंकि वह हीरो नहीं थे। इस पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी। अब अन्नू ने उस मामले पर फिर अपनी बात रखी।
अन्नू ने सालों बाद दी सफाई
सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में अन्नू ने कहा, ‘तो क्या ही करता। मेरे लुक्स से ज्यादा दिक्कत यह थी कि मैं हीरो नहीं हूं। मुझे नहीं पता। जब हमने साथ में काम किया विशाल भारद्वाज की फिल्म सात खून माफ में कई जर्नलिस्ट मुझसे पूछ रहे थे कि प्रियंका आपको किस करने से मना कर रही थीं तो मैंने कहा ये उनकी मर्जी। वो बार-बार पूछ रहे थे और मैं झुलझुला कर बोला।’
परेशान होकर कहा था
अन्नू ने आगे कहा, ‘वो लोग बार-बार मुझे प्रवोक कर रहे थे और मैं काफी परेशान हो गया और कह दिया कि वह करती अगर मैं स्टार होता तो।’
पता था प्रियंका को है दिक्कत
अन्नू ने बताया कि उन्हें बताया गया था कि प्रियंका झिझक रही हैं और उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की। वह बोले, ‘विशाल भारद्वाज ने मुझे बताया था कि वह झिझक रहे हैं। मैंने कहा हां सेंस तो बनता है। मैंने सीन को हटाने तक का भी सजेशन दिया, लेकिन विशाल ने मना कर दिया। एक्टर्स, कैमरे के सामने अन्कम्फर्टेबल नहीं हो सकते तो इसलिए हमने प्रोफेशनली किया।’
बता दें कि साल 2011 में प्रियंका ने अन्नू कपूर के स्टेटमेंट पर अपना रिएक्शन दिया था और कहा था कि उन्हें अच्छा नहीं लगा था जो पब्लिकली इस मामले पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी।
7 खून माफ स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें प्रियंका के अलावा नील नितिन मुकेश, इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह, अन्नू कपूर थे।
प्रियंका करने वाली हैं कमबैक
प्रियंका के बारे में बता दें कि वह लास्ट द स्काई इज पिंक में नजर आई थीं। इसके बाद उन्होंने कोई हिंदी फिल्म नहीं की। वह हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स ही कर रही थीं। हालांकि अब वह फिल्म वाराणसी के जरिए भारतीय फिल्म में कमबैक कर रही हैं। इस तेलुगु फिल्म को एस एस राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रियंका के साथ महेश बाबू लीड रोल में हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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