रामायण में साई पल्लवी के सीता का किरदार निभाने पर अन्नू कपूर ने उठाए सवाल- सोचिए किसको रोल दिया
साई पल्लवी ने रामायण में सीता का किरदार निभाया है। लेकिन अन्नू कपूर ने साई के सीता का किरदार निभाने पर सवाल उठाए हैं। जानें उन्होंने क्या कहा।
नितेश तिवारी की फिल्म आने वाली है रामायण। रामायण फिल्म आने से पहले इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। फिल्म में रणबीर कपगूर जहां राम का किरदार निभा रहे हैं, वहीं साई पल्लवी, सीता का। अब फिल्म के ट्रेलर रिलीज से पहले अन्नू कपूर ने साई पल्लवी के सीता के किरदार निभाने पर सवाल उठाया है।
सीता के किरदार पर क्या बोले अन्नू
टाइम्स नाउ से बात करते हुए अन्नू ने कहा, क्या बनाएंगे? जो बनाएंगे, वो रामानंद सागर की रामायण को टेक्नोलॉजी बहुत शोबाजी कर देंगे। लेकिन उसके बाद आप ये सोचिए कि किसको आपने सीता का रोल दिना है? सीता मां है।
कास्टिंग बड़ी जिम्मेदारी है
कपूर ने आगे भारत में कई लोगों के लिए भगवान राम और सीता के धार्मिक महत्व पर जोर दिया और कहा कि ऐसे आइकॉनिक किरदारों की कास्टिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने फिर दर्शकों से कहा कि जब फिल्म आएगी तो वे माता-सीता का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस को लेकर सोचें।
उन्होंने दर्शकों से कहा कि जब फिल्म आएगी, तो वे माता सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री के चयन पर विचार करें।
बाकी किरदार की नहीं दिखी झलक
वैसे बता दें कि अब तक फिल्म ने सिर्फ रणबीर कपूर का लुक रिवील किया है। ना तो सीता ना तो रावण और ना ही लक्ष्मण के किरदार की झलक अब तक दिखाई है।
नितेश को लेकर क्या बोले
अन्नू से फिर पूछा गया कि क्या वह फिल्म की कास्टिंग से खुश नहीं हैं और डायरेक्टर नितेश तिवारी का जो कमेंट था कि वह उनको जानते नहीं हैं इस पर क्या कहेंगे तो अन्नू ने कहा, आप जिसका नाम ले रहे हो उसको जानता भी नहीं हूं। कौन हैं? क्या करते हैं? मुझे तो पता भी नहीं।
कब आएगा ट्रेलर
बता दें कि रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को आने वाला है वर्ल्डवाइड। फैंस इसके लिए काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि सबको रामायण की झलक देखनी है।
रामायण 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है। पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज होगा। वहीं दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर। फिल्म में रणबीर कपूर-राम, साई पल्लवी-सीता, रवि दुबे-लक्ष्मण, यश-रावण और सनी देओल- हनुमान का किरदार निभा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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