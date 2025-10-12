वो अपने दूधिया..., तमन्ना भाटिया के लिए 69 साल के अन्नू कपूर ने कही ये बात, कहा- 70 साल का बुड्ढा...
अन्नू कपूर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनके मन में जो भी होता है उसे कहने में अन्नू कभी भी संकोच नहीं करते और बेझिझक बोल देते हैं। इसी बीच अब अन्नू ने अपने हालिया इंटरव्यू में तमन्ना भाटिया को लेकर कुछ ऐसा कहा जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई है।
बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अन्नू कपूर अपनी दमदार एक्टिंग के साथ अपनी शानदार एंकरिंग के लिए भी जाने जाते हैं। अपने करियर में अन्नू ने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अन्नू कॉमेडी के साथ भी कई फिल्मों में तड़का लगा चुके हैं। अन्नू कपूर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनके मन में जो भी होता है उसे कहने में अन्नू कभी भी संकोच नहीं करते और बेझिझक बोल देते हैं। इसी बीच अब अन्नू ने अपने हालिया इंटरव्यू में तमन्ना भाटिया को लेकर कुछ ऐसा कहा जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई है।
70 साल का बच्चा भी हो सकता है
अन्नू कपूर ने हाल ही में शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट का हिस्सा बने। इस दौरान अन्नू ने कई सारे मुद्दों पर खुलकर बात। ऐसे में अन्नू से पूछा गया कि क्या आपको तमन्ना भाटिया पसंद है। इस पर एक्टर ने कहा, 'माशा अल्लाह क्या दूधिया बदन है।' इस पर शुभंकर ने उन्हें बताया कि एक इंटरव्यू में तमन्ना ने कहा कि मां अपने बच्चों को ये गाना (आज की रात मजा हुस्न का...) सुनाती है और बच्चे सो जाते हैं। ये सुनते ही अन्नू ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं। 70 साल का बच्चा भी हो सकता है।' इसके बाद अन्नू से कहा गया कि इसकी परिभाषा तो उन्होंने नहीं बताई।
ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी कृपा
अन्नू ने कहा, 'एक बार आप उनसे पूछिएगा। मैं होता जरूर पूछता कि कितने उम्र के सो जाते हैं। 70 साल का बच्चा भी हो सकता है। 'मैं 70 साल पुराना बच्चा हूं और 11 साल पुराना बुड्ढा' तो कौन सो जाता है।' ये बहन तमन्ना भाटिया अपने गाने से, अपने अंदाज से या फिर अपने दूधिया चेहरे से हमारे बच्चों को सुला रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी कृपा होगी कि हमारे बच्चे स्वस्थ और मीठी नींद सो रहे हैं। और भी अगर उनकी कोई इच्छाएं हो तो भगवान उनको सामर्थ दें कि वो उसे पूरा कर सकें। यही उनके लिए मेरा आशीर्वाद है।'
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।