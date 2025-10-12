Hindustan Hindi News
26 साल छोटी जिस एक्ट्रेस को बेटी बोलता था ये एक्टर, उसके साथ Kiss सीन पर मचा था बवाल, कहा- बेटी बोलता हूं तो इसका मतलब..

 न्नू एक शानदार एक्टर होने के साथ-साथ बेबाक इंसान भी हैं, जो हर मुद्दे पर बिना किसी झिझक खुलकर अपनी बात रखते हैं। अन्नू कपूर ने अपने करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इसी बीच अब अन्नू कपूर अपने हालिया इंटरव्यू को लेकर चर्चा में बने में बने हुए हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 10:10 AM
बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर आज इंडस्ट्री के उन स्टार्स में से हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई तरह के किरदारों को पर्दे पर जिया है। अन्नू एक शानदार एक्टर होने के साथ-साथ बेबाक इंसान भी हैं, जो हर मुद्दे पर बिना किसी झिझक खुलकर अपनी बात रखते हैं। अन्नू कपूर ने अपने करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इसी बीच अब अन्नू कपूर अपने हालिया इंटरव्यू को लेकर चर्चा में बने में बने हुए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रियंका चोपड़ा संग अपने किस सीन को लेकर चुप्पी तोड़ी है।

गूगल पर अन्नू कपूर के साथ आता है प्रियंका का नाम

दरअसल, अन्नू कपूर ने शुभंकर मिश्रा को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उनके पॉडकास्ट में अन्नू ने पर्सनल लाइफ कसे लेकर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई दिलचस्प सवालों के जवाब दिए। ऐसे में भला इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा संग उनके किस सीन का जिक्र कैसे न होता। अन्नू से कहा कि प्रियंका चोपड़ा का जिक्र आपके साथ काफी चलता है। आज भी गूगल पर अन्नू कपूर डालो तब भी आता है किस सीन के बारे में। ऐसा शिकायत रहा आपको कि क्यों उन्होंने मना कर दिया था।

प्रियंका को बेटी बोलते हैं अन्नू

इस पर अन्नू कपूर बोले कि ये 'सात खून माफ' में था। इस फिल्म को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट की थी। अन्नू ने बताया, 'प्रियंका के दिवंगत पिता कर्नल साहब से अच्छे संबंध थे। वो अक्सर मिल जाते थे। मैं प्रयिंका को सेट पर बेटा कहके बोलता था कि बेटा ये सीन करना है। अब ऐसे में किस सीन होगा तो जाहिर है वो हिचकिचाएगी।'

किस सीन को लेकर मचा था हंगामा

अन्नू ने आगे बताया, 'उन्होंने विशाल से कहा कि इस सीन को हटा दो।' इस पर जब अन्नू से सवाल किया गया कि क्या उन्हें बेटी वाली फीलिंग्स आ रही थी। इस पर उन्होंने कहा, 'नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन हां अगर मैं बेटी बोल रहा हूं तो कुछ और समझे ऐसा नहीं। ये सब उस वक्त मीडिया का स्टंट था। मुझे तो ये भी लग रहा है कि प्रियंका ने भी इस पर कुछ नहीं बोला होगा।'

