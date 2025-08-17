'1 लाख में कितने जीरो...', राजेश खन्ना ने जब इनकम टैक्स ऑफिसर से की लड़ाई, मिली थी धमकी

राजेश खन्ना की कथित गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी ने बताया कि एक बार राजेश खन्ना की एक इनकम टैक्स अधिकारी से लड़ाई हो गई थी। उस इनकम टैक्स अधिकारी ने राजेश खन्ना को धमकी दी थी।

राजेश खन्ना की कथित गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी ने बताया कि राजेश खन्ना ने एक बार एक इनकम टैक्स के एक अधिकारी के साथ लड़ाई कर ली थी। उस इनकम टैक्स अधिकारी ने राजेश खन्ना को उनका घर सील करने की धमकी दे दी थी। दरअसल, राजेश खन्ना का 45 लाख रुपये का टैक्स बकाया था। इसी बात को लेकर राजेश खन्ना और उस ऑफिसर के बीच लड़ाई हुई थी।

कभी सील नहीं हुआ था राजेश खन्ना का घर मेरी सहेली के साथ खास बातचीत में अनीता आडवाणी ने साफ किया कि ये पूरी तरह से झूठ है कि राजेश खन्ना का घर सील किया गया था और वो अपने ऑफिस में रहते थे। अनीता आडवाणी ने कहा, “मैंने लोगों को कहते सुना है कि राजेश खन्ना का घर सील हो गया था और वो अपने ऑफिस में रुकते थे। ये पूरी तरह से गलत है, वो कभी भी अपने ऑफिस में नहीं रहे। घर कभी सील नहीं हुआ था। 1991 में इनकम टैक्स को लेकर कुछ समस्या थी।”

राजेश खन्ना पर बकाया था 45 लाख रुपये अनीता ने आगे बताया, "वो कभी दस्तावेज नहीं देखते थे और उन्हें नहीं पता था कि इनकम टैक्स क्या है। जो उनकी टीम उन्हें देने के लिए कहती थी, वो दे देते थे। अगर उनसे 1 लाख रुपये देने को कहा जाता था, वो अपने सीए को कॉल करते थे और पूछते थे कि कितने जोरी लगाउं। फिर टैक्स बकाया हो गया और उन्होंने और उनकी टीम ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें ये पता भी नहीं था। उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उन्हें 45 लाख रुपये देने के लिए कहा गया।"