Anita Advani recalls first meeting With Rajesh Khanna when she 16 Said I could not accept another man touching me 16 की उम्र में ही राजेश खन्ना को दिल दे बैठी थीं अनीता, कहा- 'किसी दूसरे मर्द का छूना मुझे...', Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Anita Advani recalls first meeting With Rajesh Khanna when she 16 Said I could not accept another man touching me

राजेश खन्ना ने साल 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी रचाई थी। इसके बाद, साल 1982 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। डिंपल के अलावा राजेश का नाम अनीता आडवाणी के साथ जुड़ा। कहा जाता है है कि दोनों लंबे वक्त तक लिव-इन में रहे थे।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 09:31 AM
बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। राजेश ने अपने करियर में जितनी तेजी से सफलता देखी, उतनी ही तेजी से उन्होंने असफलता को भी बेहद करीब से देखा। अपने करियर में कई शानदार फिल्में देने वाले राजेश खन्ना ने साल 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी रचाई थी। इसके बाद, साल 1982 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। हालांकि, दोनों ने कभी भी तलाक नहीं लिया। डिंपल के अलावा राजेश का नाम अनीता आडवाणी के साथ जुड़ा। कहा जाता है है कि दोनों लंबे वक्त तक लिव-इन में रहे थे। हाल ही में राजेश खन्ना को लेकर अनीता आडवाणी ने कई बड़े खुलासे किए।

कम उम्र में ही हमारे बीच रोमांस शुरू हो गया था

अनीता आडवाणी ने हाल ही में 'रील मीट रियल' को अपना इंटरव्यू दिया। पुराने दिनों को याद करते हुए अनीता ने बताया, 'ये सब किस्मत का खेल है। मैं उनसे तब मिली जब मैं टीनेज थी। बहुत कम उम्र में ही हमारे बीच रोमांस शुरू हो गया था। उन्होंने मेरे दिल और दिमाग पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि मुझे कोई और कभी अच्छा ही नहीं लगा। लेकिन उनकी शादी किसी और से हो गई। जब राजेश खन्ना अपने परिवार से अलग-थलग पड़ गए, तो वे फिर से जुड़ गए। अनीता के मुताबिक, वो दोनों लगभग 12 साल तक साथ रहे।'

किसी दूसरे पुरुष का मुझे छूना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी

अनीता ने कहा, 'वह लाखों में एक थे। उनसे बेहतर आदमी की उम्मीद नहीं कर सकती थीं। एक रूढ़िवादी परिवार में पली-बढ़ी होने के कारण, मेरी सोच भी वैसी ही थी। मैंने उन्हें ही अपना सब कुछ मान लिया था। मैं किसी दूसरे पुरुष का मुझे छूना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, यह एक मेंटल ब्लॉक बन गया था।'

Dimple Kapadia Rajesh Khanna

